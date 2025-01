BellaFesta di Pierluigi Diaco torna in prima serata su Rai2 con l’ultimo speciale appuntamento. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni dello speciale di Santo Stefano di stasera, giovedì 2 gennaio 2025.

BellaFesta su Rai2: gli ospiti della prima puntata di giovedì 2 gennaio 2025

Dopo il successo di “BellaMa’”, il programma del pomeriggio di Rai2, Pierluigi Diaco torna in prima serata con “BellaFesta“ in onda giovedì 2 gennaio 2025 dalle ore 21.00. Il secondo speciale del 2025 è all’insegna del divertimento, della riflessione e dell’intrattenimento mettendo a confronto due generazioni, ma all’interno di famiglie celebri. Anche nella puntata di stasera, giovedì 2 gennaio 2025 protagonisti personaggi di spicco dello spettacolo italiano pronti a mettersi in gioco con familiari.

Per la “BellaFesta” di inizio 2025 ospiti: Valeria Fabrizi e la figlia Giorgia Giacobetti, Maria Teresa Ruta e il genero Mirko Gancitano. E ancora: Licia Colò con la figlia Liala Antonino, Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini. A concludere il parterre di ospiti dell’appuntamento di stasera anche Gabriele Cirilli con il figlio Mattia. Tutti gli ospiti si sfideranno tra loro in prove di canto e ballo per intrattenere il pubblico di Rai2.

BellaFesta, ci sono anche Al Bano e i Los Locas a festeggiare il nuovo anno

Non solo, super ospite della seconda puntata di BellaFesta di giovedì 2 gennaio 2025 è Al Bano che interpreterà alcuni dei suoi più grandi successi accompagnato dalla resident band Infieri. E ancora: con l’inizio del nuovo anno non può mancare l’Oroscopo di Jupiter, il noto astrologo pronto a condividere con i telespettatori le previsioni dei dodici segni dello zodiaco per i prossimi mesi. Infine a chiudere la serata i Los Locos pronti a trascinare il pubblico in studio e da casa con i loro grandi successi.

Ricordiamo: “BellaFesta” è una produzione originale Rai Direzione Prime Time. Un programma di Pierluigi Diaco, Andrea Amato, Eliana Bosatra, Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri, Pietro Pellizzieri e Lucia Rossetti, scritto con Valentina Stangherlin, con la scenografia di Riccardo Bocchini e la regia di Salvatore Perfetto.