L’estate è arrivata e divampano i gossip sotto l’ombrellone! In queste ore alcuni scatti hanno attirato l’attenzione mediatica nuovamente su Belen Rodriguez e Stefano De Martino immortalati insieme a Porto Cervo. Attenzione: nessun ritorno di fiamma tra i due, ma solo una cena tra amici!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i due ex si ritrovano a Porto Cervo

La Sardegna è da sempre una delle mete estive più gettonate durante la stagione estiva, in particolare tra i vip che si ritrovano a trascorrere serate all’insegna del relax e del divertimento. A Porto Cervo, località paradisiaca della Costa Smeralda, si sono ritrovati alla stessa tavolata Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una delle coppie più amate e paparazzate di sempre. I due ex sono stati avvistati insieme in una famoso ristorante della zona in compagnia di amici tra cui Biagio Izzo e Ciro Ferrara. Alcuni presenti hanno immediatamente immortalato il momento pubblicando una serie di scatti sui social e facendo scoppiare, manco a dirlo, il gossip! Attenzione: nessuna foto ritrae Belen e Stefano insieme, ma tantissimi fan nostalgici della coppia hanno pensato ad un possibile ritorno di fiamma.

Il gossip è stato prontamente smentito, visto che i due ex si sono semplicemente ritrovati a trascorrere una serate insieme con amici nella meravigliosa Porto Cervo. Stefano De Martino, infatti, da diversi giorni sta trascorrendo le vacanze in Sardegna immortalato con le amiche Gilda Ambrosio e Caroline Tronelli.

Belen Rodriguez: dal flirt con Olly alla “maschera intima”

Belen Rodriguez dal canto suo sta vivendo un’estate da mamma con il figlio Santiago e la piccola Luna Marie. Non mancano i gossip: pochi giorni fa, infatti, è stata fotografata al concerto di Marracash a Milano nel parterre vip a pochi metri di distanza da Olly, il vincitore di Sanremo 2025. Dopo la pubblicazione degli scatti in tanti hanno pensato ad un flirt tra i due, ma a smentire le voci è stata proprio la Rodriguez. La conduttrice argentina sui social ha sottolineato: “è la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. Single e casta. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco“.

Intanto la showgirl argentina in queste ore sta facendo parlare di se anche per una foto pubblicata sui social dove pubblicizza una “maschera intima”. Lo scatto ha diviso, come sempre, i social network!