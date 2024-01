La conduttrice Belen Rodriguez è intervenuta per la prima volta sul caso che coinvolge in prima persona l’influencer italiana più famosa Chiara Ferragni. Al centro del commento fatto da Belen Rodriguez tramite i suoi social ci sono le parole e le offese rivolte alla Ferragni dopo il caso del Pandoro Balocco.

Belen Rodriguez difende Chiara Ferragni

Belen Rodriguez pubblica un lungo messaggio e prende le difese di Chiara Ferragni. «Non siamo amiche», ammette la showgirl argentina, ma «adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità».

Le parole della showgirl

«Come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni, con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei, (ma questi sono dettagli) quello che volevo dire in primis che oltre la stima professionale, c’è anche l’umanità. E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire, basta!», dice Belen Rodriguez nel lungo post.

Il post di Belen Rodriguez a difesa di Chiara Ferragni

Ecco di seguito il testo integrale del messaggio di Belen Rodriguez a difesa di Chiara Ferragni:

«Sono un po’ di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri, provo a spiegarmi meglio….. Quando qualcuno ci fa del male cosa vuoi? Che quella persona paghi! Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco, in queste ultime settimane per svariate motivazioni pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina, con il senno di poi vi dico che dopo la rabbia arriva la calma, ecco! Questo è accaduto pure. Sono calma, la tempesta e passata, tutto ciò per dirvi che come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni, con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei, (ma questi sono dettagli) quello che volevo dire in primis che oltre la stima professionale c’è anche l’umanità.

E vedendo tutta la cattiveria che non finisce mai di ammazzarla ogni volta che va a dormire e ogni volta che si sveglia la mattina, da donna e mamma mi sento di dire, basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può oscurare tutto quello che di bellissimo ha fatto. Basta violenza verbale torniamo ad abbracciarci. Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo smarrire la strada, la cosa importante è aver capito, rimediare. E tornare più forti di prima. Forza Chiara. Belen».