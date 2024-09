Belen Rodriguez atorna in tv con ben due programmi. La showgirl sarà alla conduzione di ‘Amore alla Prova‘ e ‘Only Fun – Comico Show‘. Vediamo insieme di cosa si tratta e quando andranno in onda.

Belen Rodriguez alla conduzione di ‘Amore alla Prova’ e ‘Only Fun’

Oggi, lunedì 17 settembre 2024, è stato presentata la nuova stagione televisiva del gruppo Warner Bros. Discovery. Amadeus è stato il grande protagonista della conferenza dato che condurrà ‘Chissà chi è‘, ‘Suzuky Music Party‘ e ‘La Corrida‘. Tre programmi però vedranno al timone anche Belen Rodrguez che dopo aver lasciato Mediaset è pronta a rimettersi in gioco.

La conduttrice sarà insieme a I PanPers alla conduzione di ‘Only Fun – Comico Show‘ (Colorado Film) che nella scorsa stagione ha fatto registrare ascolti record grazie all’ironia e all’umorismo del cast. Sul palco del Teatro Galleria di Legnano, si avvicenderanno monologhi, cavalli di battaglia e personaggi esilaranti per un totale di 10 puntate. Il programma andrà in onda sul canale NOVE nel 2025 e non si conosce ancora la data ufficiale di messa in onda.

Belen Rodriguez sarà anche alla guida di ‘Amore alla Prova – La crisi del settimo anno‘ (Banijay Italia) che sarà trasmesso in autunno su Real Time. La showgirl prende il posto di Giulia De Lellis. Al centro del programma ci saranno quattro coppie che metteranno a dura prova il loro amore. Ogni coniuge avrà la possibilità di vivere per 14 giorni con un nuovo partner con cui affronterà una vera e propria convivenza. Alla fine, deciderà se la sua relazione è giunta al capolinea o dargli un’altra possibilità.