Belen Rodriguez a Verissimo ha spiegato cosa è successo durante le registrazioni di Tu si que vales e la causa del malore che l’ha costretta ad un piccolo stop. La Rodriguez ha parlato con Silvia Toffanin dell’ultima gravidanza, della nascita della piccola Luna Marie e del rapporto con Santiago. Belen ha anche parlato di Antonino e di come sia svenuto durante il parto o meglio di come gli siano venute le gambe molli e si sia accasciato su di lei mentre stava partorendo. Arriveranno altri figli? Mai dire mai. Belen però ha escluso di rimanere nuovamente incinta.

Belen Rodriguez a Verissimo: le cause del malore a Tu si que vales

Belen Rodriguez a Verissimo ha raccontato cosa sia accaduto a Tu si que vales durante le registrazioni delle nuove puntate. Questa estate si è parlato del suo malore e di un piccolo stop. Nessuno aveva capito però come mai la neo mamma si fosse sentita male.

A Silvia Toffanin la Rodriguez ha spiegato che è stata tutta colpa sua. Il motivo? Belen desiderava tornare in forma quanto prima dopo il parto. Per questo ha iniziato ad assumere drenanti naturali che l’aiutassero a perdere peso e a rimodellare il fisico. Nel frattempo la dottoressa le ha detto di bere meno acqua al giorno visto che non allattava più al seno la piccola Luna Marie. Risultato? A quanto pare Belen fra i drenanti e la poca acqua ingerita ha finito per disidratarsi.

La conduttrice e showgirl si è assunta la colpa di quanto accaduto. Per fortuna, però, tutto si è risolto nel migliore dei modi.

Belen Rodriguez mamma: Luna Marie e Santiago, un amore immenso

Commossa, Belen Rodriguez ha parlato del suo essere mamma di due figli splendidi come Luna Marie e Santiago. La piccola, appena arrivata, è colei che la tiene sveglia alla notte e non la fa mai riposare. La Rodriguez ha detto di essersi accorta che Luna aveva un bel caratterino già da quando, in grembo, non smetteva mai di muoversi.

Come è stato scelto il nome Luna? Molto probabilmente anche grazie ad una canzone, la stessa utilizzata nel sottofondo della clip creata dallo staff di Verissimo.

Santiago, invece, è il suo piccolo uomo. Un bambino stupendo, con un senso di protezione altissimo. Tanto che, quando vanno fuori insieme, si ritrovano ad un evento o vanno a cena al ristorante, Santiago vuole tener in braccio la sorellina per farle da guardia del corpo e accertarsi che tutto vada per il meglio.

Alla domanda su come abbia vissuto le due gravidanze e su come ora sia cambiato la sua percezione, Belen ha risposto dicendo che sta cercando, forse anche per via dell’età, di godersi al meglio ogni istante della piccola Luna Marie. Il tempo passa in fretta e oltre a questo molto probabilmente sarà l’ultima figlia. Mai dire mai, ma nonostante ciò Belen è sembrata irremovibile nel dire di essere contenta così e di non voler altri figli.

Un anno con Antonino: l’amore è bello se non è “litigarello”

Traguardi importanti in vista per Belen. Quali? In primis il compleanno, ben 37 anni per Belen, ma soprattutto il raggiungimento di 1 anno di amore con il suo Antonino. E’ stato un anno ricco di emozioni e sentimenti. Dove è successo davvero di tutto. L’arrivo della piccola Luna Marie ha suggellato il loro amore.

Non è però sempre andato tutto a gonfie vele. Belen ha confermato che Antonino abbia un carattere speciale e che sia una persona davvero molto gentile e premurosa. Nonostante ciò ci sono state varie liti. Alcune scatenate anche dalla differenza di età e dalla differenza di esperienze fatte. Belen ha specificato che ciò che per lei sono sciocchezze, per Antonino diventano cose importanti, problemi grossi. Tutto normale, però … .

Verissimo: il video Mediaset con l’intervista integrale a Belen Rodriguez