Intrighi familiari e ambizioni artistiche sullo sfondo di un’Italia risorgimentale in “Belcanto” la nuova serie Rai diretta da Carmine Elia con Vittoria Puccini e Carmine Recano, in onda su Raiuno da lunedì 24 febbraio per quattro prime serate. Dopo 20 anni dal grande successo di Elisa Di Rivombrosa, Vittoria Puccini torna ad essere protagonista di una serie in costume. L’attrice ha dovuto affrontare un personaggio complesso, Maria Cuoio, una donna che fugge da Napoli dal marito violento assieme alle sue figlie, Antonia e Carolina.

“Belcanto”, intervista a Carmine Elia, Vittoria Puccini e Carmine Recano

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva il regista Carmine Elia e gli attori Vittoria Puccini e Carmine Recano. Salta subito all’occhio la forte presenza nel cast di attori di Mare Fuori. Una scelta dettata anche dalla necessità di intercettare un pubblico più giovane come spiega il regista ai nostri microfoni: “Sono attori che amo, soprattutto i giovani con cui ho lavorato. E’ un progetto importante perché far conoscere l’opera lirica, il belcanto ai giovani è fondamentale. Ho avuto la fortuna di lavorare con degli interpreti che si sono messi in gioco senza fare il compitino. Vittoria ha interpretato una donna complessa, un ruolo pericoloso perché il rischio di assomigliare alla signorina Rottenmeier era dietro l’angolo. E’ stata brava a dare realismo e modernità a questo personaggio”.

Maria è una donna soltanto all’apparenza dura. E’ una donna fragile che reagirà però ai soprusi del marito. Un personaggio moderno che fa riflettere sul ruolo della donna nella società di oggi: “Avevo tanta voglia di tornare a girare in costume perché sono un’appassionata spettatrice di film in costume. Il personaggio di Maria è molto moderno perché ha una grande determinazione ma anche un forte bisogno di indipendenza. E’ stata abituata a cavarsela da sola perché in passato ha avuto esperienze negative con gli uomini. Lei aveva avuto un grandissimo amore, finito male, che è legata ad un segreto che si porta dentro e che non conoscono neanche le sue figlie. Le ferite che ha e che sono state causate dagli uomini l’hanno portata ad indurirsi, ad essere totalmente disillusa riguardo alla possibilità di innamorarsi di un uomo. Quando incontra all’inizio Domenico, lo tiene a distanza perché ha paura di soffrire di nuovo. Man mano sarà costretta a fare i conti con questa ferita che si porta dentro e cambierà idea su molti aspetti, a partire dal rapporto con sua figlia Carolina”.

Sulla sua strada, Maria incontrerà Domenico. Tra loro nascerà un sentimento: “Domenico cambia proprio grazie all’incontro con Maria. Lui decide di espiare il suo dolore cercando di aiutare Maria e le sue figlie nella fuga. A quel punto diventerà marito e padre e cercherà di dare a queste donne la sua protezione, il suo amore, la sua saggezza”, dice Carmine Recano.

Carmine Elia si aggiunge alla conversazione e fa una annotazione interessante: “Domenico si rende conto che Maria non è una donna perfetta ma sbaglia, è fallibile come tutti noi. La forza che ha questa donna è che per le proprie figlie è disposta a tutto, anche a prostituirsi. Maria è una leonessa che difende i propri cuccioli con la vita. Domenico è un uomo cinico che riesce poi a mostrare il suo lato umano”.