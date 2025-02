L’Opera sarà protagonista in tv nella serie Rai “Belcanto” in onda su Raiuno in prima serata dal 24 febbraio. Il mondo del melodramma farà da sfondo alle vicende di Maria, interpretata da Vittoria Puccini, una madre che fugge da Napoli dal marito violento, assieme alle due figlie Antonia e Carolina. Da Milano le loro vite ripartono con Maria che punta sulle figlie per riscattarsi socialmente.

“Belcanto”, intervista a Giacomo Giorgio, Adriana Savarese e Caterina Ferioli

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva gli attori Giacomo Giorgio, Adriana Savarese e Caterina Ferioli. Nella serie “Belcanto”, Giacomo Giorgio è Enrico, un giovane idealista con il sogno di diventare un giorno il nuovo Alessandro Manzoni. Un personaggio che abbraccia l’idea della rivoluzione:

“Enrico è un ragazzo che si ribella ai poteri forti e lo fa non solo attraverso la sua poetica ma anche scendendo in piazza a manifestare. Oggi rispetto a prima non si lotta invece per cambiare le cose. Sono stato molto contento di aver interpretato questo personaggio e spero possa arrivare a più giovani possibili. Non dirò quale sia stato il mio più grande atto di ribellione ma posso dire che molto spesso mi sono opposto ai poteri forti pagandone le conseguenze ma è l’unico modo per camminare a testa alta”.

Caterina Ferioli e Adriana Savarese, rispettivamente Antonia e Carolina, sono due sorelle inizialmente unite. Appena toccheranno con mano i loro sogni, tra loro nascerà una competizione. In merito al suo personaggio, Adriana Savarese ha dichiarato:

“Di Carolina mi ha colpito soprattutto il coraggio. E’ una ragazzina che non si ferma davanti a niente ed è qualcosa che ho ammirato tantissimo. A lei mi accomuna la sensibilità perché per il resto siamo totalmente diverse. Carolina è sfrontata, non guarda in faccia a nessuno, non conosce il rispetto delle regole, è una combina guai”.

Caterina Ferioli ha aggiunto: “Carolina e Antonia sono molto legate sin dalla nascita. Antonia, pur avendo un anno di differenza, ha un atteggiamento materno nei confronti di Carolina e si accorge che non è mai stata amata come dovrebbe. Antonia sarà costretta ad affrontare una discesa, gradino per gradino”.

Una serie che fa riflettere anche sul fatto che viviamo in un’epoca in cui vige la dittatura del successo, della perfezione a tutti i costi. A tal proposito, abbiamo chiesto a Giacomo Giorgio una sua riflessione in merito: “Non credo che il successo abbia a che fare con il processo artistico ma è piuttosto un metro di gradimento di qualcosa che hai fatto. Credo che la vera arte sia quella che riesce a sopravvivere al tempo, ad essere eterna”.