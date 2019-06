Beautiful, Una vita e Il segreto, le tre amatissime soap opera di Canale 5, subiranno delle variazioni. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, la soap statunitense e le telenovelas spagnole avranno una nuova programmazione. Vediamo insieme tutti i cambiamenti.

Beautiful, Una vita, Il segreto: programmazione pomeridiana della prima settimana di giugno

Questo sabato, 1 giugno, sarà l’ultimo (per il momento) in cui Canale 5 trasmetterà le tre soap. Domenica 2 giugno (Festa della Repubblica Italiana) invece, Beautiful, Una vita e Il segreto non andranno in onda.

Le soap riprenderanno a partire da lunedì 3 giugno e proseguiranno fino a venerdì 7 giugno, mentre durante il weekend subiranno un arresto.

Nonostante la riduzione di giorni, ci sarà una lieta sorpresa per i fan di Una vita, che potranno seguire le vicende della telenovela spagnola per ben due ore di fila ogni giorno! La novità, però, sarà solo temporanea, in attesa dell’arrivo della soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Ecco nei dettagli la programmazione di Beautiful, Una vita e Il segreto nella prima settimana di giugno:

SABATO 1 GIUGNO (consueto orario):

Beautiful – ore 13.40

Una vita – ore 14.10 (due puntate)

Il segreto – ore 15.10

DOMENICA 2 GIUGNO

Nessuna soap opera in onda.

DA LUNEDI’ 3 A VENERDI’ 7 GIUGNO

Beautiful – ore 13.40

Una vita – ore 14.10 (tre puntate!)

Il segreto – ore 16.20

SABATO 8 GIUGNO

Nessuna soap opera in onda.

Una vita e Il segreto: il serale di Rete 4 cambia giorno

Per quanto riguarda il serale delle due telenovelas spagnole, sarà spostato dal martedì al sabato , sempre su Rete 4. Il segreto e Una vita andranno in onda sia sabato 1 che sabato 8 giugno, rispettivamente alle 21.25 e alle 22.30.

Infine, comunichiamo che la programmazione di Tempesta d’amore rimarrà invariata: la soap opera tedesca continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 e il sabato e la domenica alle 19.30.

