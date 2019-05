E’ arrivato per Hope il momento tanto atteso e desiderato. Nelle nuove puntate di Beautiful, che andranno in onda da sabato 1 a venerdì 7 giugno, la Logan sposerà finalmente Liam! Alla cerimonia sarà invitata anche Steffy. Sarà presente la ex dello sposo? Ecco tutte le anticipazioni settimanali della soap statunitense.

Beautiful anticipazioni settimanali 1-7 giugno 2019: Hope invita Steffy al suo matrimonio

Dopo che Steffy ha dato loro la sua benedizione, Hope e Liam non perdono tempo e iniziano ad organizzare le nozze. La Logan, che ricordiamo aspetta un bambino dal futuro sposo, invita la sorellastra alla cerimonia, lasciandola sorpresa e scioccata. L’invito è esteso anche a Taylor.

Summer Lovin’ ☀️ Wedding Season 💍 Bring on the drama! 😏 Don’t miss it this week on #BoldandBeautiful pic.twitter.com/TVpSBpN4bf — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 12, 2018

Liam, invece, chiede nuovamente a suo fratello Wyatt di fargli da testimone. Hope comunica alla madre della proposta fatta a Steffy e Taylor e Brooke non è affatto d’accordo con lei.

Anticipazioni settimanali Beautiful, puntate da sabato 1 a venerdì 7 giugno: il grande giorno

E’ tutto pronto per il matrimonio di Liam e Hope. Le donne Logan raggiungono la sposa: assieme a mamma Brooke e alle zie Katie e Donna arriverà a sorpresa anche la sorella Bridget!

There’s no better hug than a Logan hug! #BoldandBeautiful pic.twitter.com/rXZnI45t9t — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 20, 2018

Intanto Wyatt aiuta Liam a prepararsi per il grande giorno. Taylor non vuole che la figlia assista al matrimonio di Liam e Hope e cerca di convincerla a rimanere a casa. Ma Steffy è fermamente convinta a partecipare alle nozze.

Taylor si reca di nascosto da Liam per chiedergli di non sposarsi. Brooke origlia la conversazione e, arrabbiata con “nemica”, le dice di andarsene.

Finalmente la cerimonia ha inizio e stavolta, senza ulteriori intoppi, Hope e Liam si scambiano le fedi e le promesse nuziali, diventando marito e moglie.

Raise a glass, West Coast! 🥂 It’s time to celebrate Hope and Liam’s wedding. #BoldandBeautiful pic.twitter.com/jOnz7t5Iz0 — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 22, 2018

Bill, che ovviamente non è stato invitato dal figlio al matrimonio, spera di poter ricucire i rapporti con i suoi tre figli.

– AVVISO –

Vi comunico che domenica 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, Beautiful non andrà in onda. Al suo posto, alle ore 14, Canale 5 trasmetterà la fiction L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo, con Gabriel Garko.