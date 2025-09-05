Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 6 al 12 settembre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo la relazione tra Bill e Poppy, che non mancherà di riservarci molte sorprese.

Anticipazioni settimanali Beautiful: i sospetti di R.J.

R.J. fatica a capire come sia possibile che un breve incontro – avvenuto anni prima a un festival musicale – possa aver lasciato un segno così profondo tra Bill e Poppy.

Il ragazzo riflette sulle possibili cause che potrebbero aver portato quei pochi giorni a lasciare il segno nella vita dei due interessati e – parlando con Luna – le fa notare che la data del loro primo incontro coincide con la sua nascita. Bill è il padre di Luna? Il sospetto si fa sempre più strada nella mente del giovane.

Luna è confusa davanti a quella teoria avanzata da R.J. ma promette di indagare.

Beautiful spoiler: una relazione discussa

Tuttavia sono in molti a pensare che quei rapporti riallacciati dopo alcuni anni possano avere uno sviluppo positivo.

Tra i fans di una possibile lovestory tra Bill e Poppy non c’è però sicuramente Li. La sorella della donna non solo non crede in una relazione futura stabile tra i due, ma confida anche a Poppy la sua intenzione di fare di tutto per ostacolare il legame tra lei e il padre di Liam.

Una possibile storia d’amore tra loro finirebbe per consentire a Poppy e Luna di insinuarsi troppo nella loro famiglia, ed è un rischio che Li non è affatto disposta ad accettare.

Li accusa Poppy nelle prossime puntate Beautiful

Oltre a temere una possibile intrusione, Li è anche convinta che la sorella sia solo un’arrampicatrice sociale, interessata solo ai soldi di Bill.

In un confronto decisamente duro con lei, la donna le rinfaccia anche di aver avuto Luna da una relazione occasionale. Come cercherà di difendersi Poppy dalle accuse della consanguinea? La donna le fa semplicemente presente di essere uno spirito libero, e di non aspirare a vivere una vita fatta di rigidi principi, come invece fa Li.

Poco dopo, Poppy si confida con Bill e gli racconta la discussione avuta con sua sorella. Il magnate cerca di rassicurarla, invitandola a non dare peso alle parole di Li.

R.J. e Luna indagano sulla relazione tra Bill e Poppy: news Beautiful

R.J. incontra Bill e prova a fargli domande per scoprire se sia davvero il padre di Luna. Spencer però sembra non intuire le intenzioni del ragazzo e dichiara semplicemente di essere felice di avere la possibilità di conoscere meglio Luna, rivelando anche l’intenzione di presentare la giovane ai suoi figli.

Nel frattempo Luna affronta la madre, e gli chiede apertamente se è Bill suo padre. Poppy prova a negare, ma un velo di turbamento nei suoi occhi la tradisce. Cosa nasconde Nozawa? Bill è davvero il padre di Luna?

Luna è determinata a scoprirlo, e neppure la reazione della madre — che tra le lacrime le confida la sua convinzione che il suo amore materno potesse bastarle – sembra fermarla.