Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 20 al 26 settembre? La serie tv di Canale 5 promette una settimana ricca di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo una festa organizzata dai parenti e dagli amici di Eric a villa Forrester, per festeggiare la guarigione del patriarca. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Eric vuole festeggiare

R.J. riceve una telefonata dal nonno che lo lascia senza parole: Finn ha appena rassicurato tutti sulle condizioni di Eric, confermandone i progressi, e il patriarca, pieno di entusiasmo, propone di festeggiare già quella sera, invitando anche Luna.

Eric ha compreso che la vera ricchezza della vita è l’amore, e sa quanto il nipote sia ormai legato alla giovane stagista della Forrester Creations. Donna prova a persuadere Eric a rimandare i festeggiamenti, temendo per la sua salute, ma lui è irremovibile: chiede a Donna di smettere di preoccuparsi e di godersi il momento.

Intanto, negli uffici della Forrester, Ridge e Brooke informano Carter che Finn li ha tranquillizzati: la cura sta funzionando e Eric desidera condividere questa gioia con una grande festa, a cui vuole anche Carter tra i presenti. Carter, raggiante, non vede l’ora di riabbracciare Eric.

Nel frattempo, Luna confida a sua madre Poppy quanto sia stata speciale la sua prima notte con R.J. e la ringrazia per il sostegno. Poppy cerca di minimizzare, ma Luna insiste: senza gli incoraggiamenti materni non avrebbe trovato il coraggio di vivere il suo sogno.

Beautiful spoiler: la famiglia Forrester si stringe attorno a Eric

A casa, Eric accoglie i suoi cari; Ridge e Donna tentano nuovamente di convincerlo a rinviare la festa, ma lui resta saldo nella sua decisione. Si sente rinato, desideroso di vivere ogni giorno con intensità.

Ringrazia tutti per l’affetto ricevuto durante la malattia e rassicura la famiglia: non ha alcuna intenzione di arrendersi. La serata è tutta per lui. Eric sorprende Donna con un elegante abito bianco della Forrester Creations.

Tra i primi ospiti arrivano Ridge, Brooke, Katie e Carter, seguiti poi da R.J. e Zende, che chiariscono di non avere rancori nonostante il comune interesse per Luna. La ragazza, invitata a villa Forrester, viene aiutata dalla madre a prepararsi, mentre Poppy si mostra felice per la sua relazione con R.J.

Luna viene accolta calorosamente da tutti e si unisce ai festeggiamenti, restando sempre vicina a R.J., mentre Zende continua ad osservarla con attenzione.

Eric parla della sua esperienza nell’aldilà nelle prossime puntate Beautiful

Durante la festa, Eric rivela a Ridge di aver vissuto, in punto di morte, una breve esperienza nell’aldilà che gli ha infuso serenità.

Raccomanda al figlio di non temere e di lasciarlo andare in pace quando verrà il momento, nonostante il profondo amore che nutre per la vita, la famiglia e Donna.

A metà serata, Donna prende la parola per rendere omaggio a Eric, ringraziandolo per l’amore e la forza che ha trasmesso a tutta la famiglia. Eric, commosso, ribalta la dedica: la festa, dice, è per Donna, la donna che con il suo amore e la sua dedizione ha reso possibile la sua guarigione.

Spoiler Beautiful: Eric chiede a Donna di sposarlo

Davanti a tutti, Eric chiede a Donna di sposarlo. Lei, sorpresa e profondamente commossa, accetta tra la gioia generale.

Ma Eric ha in serbo qualcosa di ancora più speciale: desidera celebrare le nozze subito, lì nella casa Forrester, circondato dagli affetti più cari, con Carter a officiare la cerimonia.

Il matrimonio prende forma con ciò che si ha a disposizione: l’abito bianco donato da Eric, fiori raccolti da un vaso e la marcia nuziale riprodotta dal cellulare di Zende. La cerimonia, semplice ma intensissima, commuove tutti i presenti, che riconoscono la profonda connessione tra Eric e Donna.

Beautiful, cos’altro accade nella soap di Canale 5?

Al ristorante “Il Giardino” Liam aggiorna Bill sulle condizioni di Eric e lo interroga sulla sua frequentazione con Poppy. Bill racconta di un momento intimo condiviso tra lui e Poppy, in cui rischiavano di essere sorpresi da R.J. e Luna, e confida che rivedrà presto la donna.

Poco dopo Bill e Poppy si scambiano confidenze sul loro reciproco interesse. Poppy parla della figlia, felice accanto a R.J., che forse è davvero l’uomo giusto per lei. Bill, colto dall’emozione, le pone una domanda inaspettata: è lui il padre di Luna?