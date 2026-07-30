Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 1° al 7 agosto? La serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo ancora la malattia di Taylor, ma anche il sospetto di Brooke che la Hayes stia usando la sindrome del cuore spezzato per riconquistare Ridge. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Brooke affronta Taylor

Non era difficile immaginare che la situazione venutasi a creare tra Ridge, Brooke e Taylor portasse molto presto a un nuovo confronto tra le due donne, e con la precisione di un orologio svizzero, il momento del confronto è arrivato.

Logan ha assistito a una scena in cui il compagno e la ex si sono concessi atteggiamenti intimi, e quella sintonia perfetta tra loro la spinge a chiarirsi una volta per tutte con la rivale. La sindrome del cuore spezzato è solo un espediente per riavvicinarsi a Ridge?

Taylor le chiarisce che si tratta di una vera e propria patologia, definita in ambito medico cardiomiopatia di Takotsubo.

Beautiful – Trame settimanali al 7 agosto

Brooke non ha mai realmente pensato che la Hayes potesse arrivare a simulare una patologia per riconquistare Ridge, ma non è poi tanto sicura che Taylor non abbia deciso di sfruttare la situazione per riavvicinarsi a lui.

La mamma di Steffy però, ribadisce che – nonostante vi sia un forte leame che li unisce – non ha più alcun interesse per Forrester, e afferma di non avere bisogno di un uomo per essere felice.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

Eric – dopo aver parlato con Brooke – è preoccupato perchè l’ha vista profondamente turbata. Per questo motivo invita Ridge a fargli visita e cerca di capire quali siano i reali sentimenti del figlio per le due donne.

Lui mette al corrente il padre di tutta la situazione: dalla convinzione di Taylor di avere una grave insufficienza cardiaca alla diagnosi della dottoressa Grace Buckingham, che ha invece rivelato una sindrome da cuore spezzato.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

Nel frattempo Taylor parla con Steffy e rivela alla figlia il dramma vussuto: le spiega di essere tornata a Los Angeles per poter trascorrere un po’ di tempo con i suoi cari, convinta di avere ormai solo pochi mesi di vita. Le rivela anche la sua sorpresa, quando la dottoressa Buckingham le ha diagnosticato una sindrome dovuta a un forte stress emotivo, escudendo un’insufficienza cardiaca.

Taylor ammette di non aver mai superato il dolore per la perdita della figlia Phoebe, e rivela a Steffy che lei e Ridge hanno recentemente preso parte a un “percorso di guarigione olistica” guidata da Shandra, che prevedeva una pratica meditativa intima (la stessa che ha fatto sorgere i sospetti in Brooke).

Più tardi Steffy in ufficio rimprovera bonariamente il padre per averla tenuta all’oscuro della condizione di salute di Taylor, e lui le spiega di aver agito seguendo le volontà della donna. Padre e figlia scherzano sull’equivoco che si è venuto a creare con Brooke, e lui ammette di essere riuscito a chiarirsi con la compagna, dopo averle dato una dimostrazione pratica della tecnica cackra. Vengono interrotti proprio dall’arrivo della Logan.