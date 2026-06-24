Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv a stelle e strisce promette di regalare molti colpi di scena ai tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo il difficile rapporto tra Steffy e Hope: la Logan teme che le rivalità, rese ancor più aspre recentemente a causa di quel momento di debolezza nei confronti di Finn, possano innescare la chiusura del progetto “Hope for the future“. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Steffy pronta a mantenere la “Hope for the future”

Tra Steffy Forrester e Hope Logan non è mai corso buon sangue, ma la tensione si è fatta ancora più alta dopo che la figlia di Ridge ha scoperto che l’altra aveva tentato di portarle via il marito.

Se la figlia di Brooke ha temuto che questo passo falso potesse costarle caro anche in campo professionale, può stare tranquilla: Steffy parla con lei in privato e le rivela che la linea “Hope for the future” non sarà eliminata. Nonostante le forti tensioni che ci sono tra loro infatti, la figlia di Ridge è convinta che la rivale abbia un grande talento, e che la collezione possa rivelarsi di enorme valore commerciale. Tuttavia pone all’altra le sue condizioni: Logan dovrà stare lontana da Finn: in caso contrario il progetto sarà chiuso immediatamente.

Il comportamento di Steffy viene elogiato da Brooke, che non tarda a rivendicare il suo ruolo all’interno dell’azienda e ribadire che l’intervento di Taylor – che non ha alcun legame con la holding – è fuori luogo. Quando la dottoressa e la figlia le ricordano la questione del bacio tra Hope e Finn, Brooke risponde affermando che sua figlia ha riconosciuto i suoi errori. Ridge interviene invitando tutti a guardare al futuro, mettendo da parte gli screzi passati, per il bene della società.

Beautiful – Trame settimanali al 3 luglio: Taylor preoccupata per Steffy

Il ritorno di Taylor viene accolto con gioia da Ridge ed Eric: la dottoressa Hayes è al centro di un caloroso benvenuto a villa Forrester, che la fa sentire di nuovo parte della famiglia. Queso però non basta a rassicurarla sulla situazione di Steffy: la donna appare molto preoccupata er sua figlia e teme che la promessa fatta da Hope di tenersi lontana da Finn sia destinata a naufragare, mettendo a rischio la serenità della sua famiglia.

La questione del bacio galeotto tra Hope e Finn è al centro di una discussione anche nella casa sulla scogliera. Liam si reca a trovare Steffy e i due finiscono inevitabilmente per parlarne. La figlia di Ridge ribadisce che il comportamento di Hope riflette appieno una delle caratteristiche tipiche delle Logan, ovvero la loro capacità di rappresentare un pericolo potenziale per i matrimoni altrui.

Intanto Brooke si reca nell’ufficio di Finn e lo invita a lasciarsi alle spalle il brutto epiodio per non alimentare ulteriormente le tensioni.

Spoiler Beautiful, puntate italiane

Ridge scopre che anche Taylor era a Monte Carlo quando si svolgeva il summit mondiale della moda, e si dice dispiaciuto per non essere stato contattato dall’ex molie. li si iustifica affermando che pensava che quello fosse un viaggio romantico di Ridge e Brooke e di non aver voluto interferire. Forrester – pur ammettendo che lui e la compagna amano trascorrere del tempo nella città monegasca – ribadisce che si trattava di un viaggio di lavoro.

Poi cerca di convincere la Hayes a rimanere a Los Angeles, dicendosi convinto che la sua permanenza renderebbe tutti felici. Taylor però gli fa notare che una decisione del genere non farebbe certo piacere a Brooke. Ridge cerca di minimizzare, affermando che anche la Logan riconosce il suo ruolo fondamentale all’interno della famiglia.

Cos’altro accade nella soap americana di Canale 5?

La vicenda che ha coinvolto Luna ha attirato linevitabilmente l’attenzione della stampa, ma Brooke, Katie e Donna decidono di non rilasciare dichiarazioni al riguardo.

Brooke e Taylor si conforntano, e durante il loro dialogo la Hayes ribadisce di non avere alcuna intenzione di riconquistare Ridge, e che la sua permanenza a Los Angeles è dovuto solo alla necessità di sostenete la figlia Steffy in un momento così delicato. Brooke è impressionata dall’atteggiamento distensivo della rivale, e inizia apensare che tra loro possa nascere di nuovo una bella amicizia.