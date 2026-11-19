Fans di Beautiful pronti ad addentrarvi nelle trame della serie tv a stelle e strisce, e scoprire cosa ci riserveranno le puntate in onda dal 21 al 27 novembre nel daytime di Canale 5? Scopriamo insieme le news settimanali.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate dal 21 al 27 novembre)

Electra vive attimi drammatici quando Remy cerca di trascinarla via con la forza, determinato a tenerla lontana da chiunque possa aiutarla. La ragazza reagisce con tutte le sue energie, provando a sottrarsi alla sua presa e a difendersi dalla sua ossessione. La situazione appare disperata, ma l’arrivo improvviso di Will cambia completamente il corso degli eventi.

Il giovane interviene senza esitazione e ordina a Remy di lasciare immediatamente Electra. Tra i due uomini nasce un confronto sempre più acceso. Remy, accecato dalla gelosia e dalla propria follia, continua a dichiarare di essere l’unica persona capace di amare davvero Electra. Secondo lui, tutti gli altri l’avrebbero abbandonata e soltanto lui sarebbe rimasto al suo fianco.

Le sue parole non fanno altro che aumentare la paura e la rabbia di Electra. Il confronto sfocia presto in una violenta colluttazione. Nel caos, la ragazza riesce finalmente a liberarsi, mentre Will colpisce Remy con un pugno, mettendolo fuori combattimento. Ancora sconvolta, Electra si rifugia tra le braccia di Will. Il giovane cerca di tranquillizzarla e le promette che farà tutto il possibile per proteggerla, senza mai lasciarla sola.

Beautiful, spoiler settimanali al 27 novembre: Katie si sente in colpa

Nel frattempo, Katie decide di parlare con Ivy e ammette di provare un forte senso di colpa. La donna confessa di aver creduto che le immagini compromettenti attribuite a Electra fossero vere. Solo in seguito ha compreso che si trattava di contenuti manipolati. Ivy le spiega quanto la tecnologia dei deepfake abbia già avuto conseguenze devastanti sulla vita della nipote. Le immagini false non hanno soltanto danneggiato la reputazione di Electra, ma l’hanno anche isolata e resa vulnerabile agli attacchi di chi voleva approfittarsi di lei.

La felicità di Steffy e Taylor

Steffy è molto contenta di vedere sua madre trascorrere del tempo insieme a Ridge. La giovane spera che i due possano finalmente ritrovare la serenità e ricostruire il loro rapporto senza lasciarsi condizionare dalle tensioni del passato.

Anche Taylor appare soddisfatta. Pur sapendo che la situazione resta complessa per via della presenza di Brooke, la donna sente di poter contare sull’affetto di Ridge. Durante una conversazione con Steffy, Taylor confida di sentirsi finalmente sicura dei sentimenti dell’uomo e di non temere più il confronto con la sua storica rivale. Steffy accoglie con entusiasmo le parole della madre. Vederla nuovamente serena e vicina a Ridge la rende felice, soprattutto dopo tutto il dolore vissuto dalla famiglia.

Esplode la rabbia di Eric e Ridge nelle prossime puntate Beautiful

Ridge informa Eric che Justin ha incontrato nuove difficoltà nel tentativo di restituire la Forrester Creations alla famiglia. Per questo motivo, Carter continuerà a occuparsi della gestione dell’azienda ancora per un periodo. La notizia provoca grande frustrazione in entrambi. Eric e Ridge non riescono a nascondere la rabbia nei confronti di Carter, Hope e Brooke, che considerano responsabili di aver sottratto alla famiglia il controllo della società. La loro preoccupazione cresce, perché la permanenza di Carter alla guida dell’azienda sembra destinata a prolungarsi.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Electra decide finalmente di raccontare tutta la verità sulla vicenda che ha distrutto la sua reputazione. La ragazza rivela che dietro la creazione dei deepfake c’era proprio Remy. Il giovane aveva cercato di conquistare la sua fiducia fingendosi un amico, ma in realtà era profondamente ossessionato da lei. Electra racconta di aver attraversato un periodo terribile quando viveva a Dallas. Anche dopo il trasferimento a Los Angeles, però, Remy non ha smesso di seguirla e perseguitarla. La sua ossessione è diventata sempre più pericolosa, fino a spingerlo ad aggredirla fisicamente.

Bill riesce a ottenere per Luna gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, permettendole di uscire dal carcere. La decisione nasce dalla volontà di proteggerla dalle continue aggressioni delle altre detenute, che avevano messo seriamente a rischio la sua sicurezza. Spencer stabilisce tuttavia una regola molto severa: nessuno dovrà sapere che Luna si trova in casa. Ogni volta che arriverà un ospite, la ragazza dovrà restare nascosta nella sua stanza. Quando Will arriva insieme a Electra, Luna obbedisce e si ritira. Tuttavia, la curiosità e il bisogno di conoscere la verità hanno la meglio. La ragazza ascolta di nascosto la conversazione, seguendo ogni parola dalle scale.