Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Ridge, che lascerà Brooke senza neppure darle spiegazioni e tornerà da Taylor. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, Thomas inganna Ridge

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Thomas riuscirà a trarre in inganno il padre, facendogli credere che sia stata Brooke ad allertare i servizi sociali per il piccolo Douglas, mettendolo nei guai. Il figlio di Ridge – attraverso una app che modifica le voci – riuscirà così a convincere il Forrester a mettere la parola “fine” al suo matrimonio con la Logan.

In realtà Brooke sarà completamente innocente, e non riuscirà a capire il motivo per cui il marito abbia deciso di lasciarla. Ridge se ne andrà infatti senza darle nessuna spiegazione, e le farà avere in tempo record i documenti per il divorzio.

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke e Ridge, divorzio sofferto

Brooke – seppure devastata dal dolore – finirà per firmare i documenti che segneranno la fine del suo matrimonio con Ridge. Quest’ultimo in cuor suo continuerà ad amarla, ma non riuscirà a perdonarle l’intromissione nella vita del figlio. Ridge sarà infatti convinto che sia stata lei a mettere Thomas nei guai.

Se Brooke e Ridge soffriranno molto in questa fase di separazione, lo stesso non accadrà a Thomas, che al contrario sarà felice di essere riuscito ad allontanare il padre dalla matrigna. Anche Steffy sarà entusiasta di questo divorzio, pur essendo all’oscuro del tranello architettato dal fratello ai danni di Brooke.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Ridge chiede a Taylor di risposarlo

Dopo l’addio a Brooke, Ridge non vorrà perdere tempo e inizierà a guardare avanti, e nel suo futuro vedrà Taylor. Il Forrester chiederà così alla dottoressa Hayes di sposarlo di nuovo e lei accetterà, anche se si mostrerà perplessa per la velocità con cui lui avrà chiuso il matrimonio con Brooke.

Sarà lo stesso stilista a disegnare l’abito di nozze per Taylor, che però non sarà del tutto felice. La dottoressa Hayes infatti si renderà conto che Ridge è ancora innamorato di Brooke.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.