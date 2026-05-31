Nel corso delle prossime puntate di Beautiful assisteremo a una guerra interiore che dovrà affrontare Ridge Forrester. L’uomo sarà infatti combattuto tra l’amore che prova per Brooke Logan e l’affetto che nutre per la figlia Steffy. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame americane Beautiful: Brooke aspira alla carica di amministratore delegato

Il successo della nuova linea di lingerie Brooke’s Bedroom porta la Logan a una richiesta piuttosto imbarazzante a Ridge. La donna chiede infatti al compagno di poter occupare la carica di amministratore delegato alla Forrester Creation, carica che fino a quel punto è stata di Steffy.

A spingerla a fare una riciesta simile al compagno è sua figlia Hope, che come sappiamo è piuttosto scontenta del suo ruolo all’interno dell’azienda. La figlia di Brooke ha dovuto accettare il fatto che la sua linea – la Hope for the Future – fosse messa in stand by a tempo indeterminato, e questo ha alimentato la sua frustrazione e l’idea di non essere sufficientemente apprezzata. Per questo motivo ha suggerito alla madre di far pressione sullo stilista, sfruttando anche i sentimenti reciproci che li legano.

Steffy delusa da Ridge, Brooke corre ai ripari: news americane Beautiful

Ridge accoglie le richieste della compagna e ne parla con sua figlia Steffy, che non prende affatto bene la notizia che il padre voglia sostituirla con la Logan. Steffy rinfaccia al genitore di tenere più a Brooke che ai suoi figli.

Le argomentazioni di Steffy finiscono per fare breccia nel cuore di Ridge, che alla fine capitola e comunica a Brooke di non potersi spingere oltre ai danni della figlia. Messa davanti a dilemma del compagno, la Logan si rende conto di averlo messo in una posizione difficilissima, e lo rassicura dicendogli di comprendere bene la sua scelta.

Per dimostrare a tutti di aver accettato di buon grado la decisione di Ridge, Brooke scrive anche un biglietto a Steffy con il quale si congratula per il suo lavoro. Il clima sembra quindi tornare disteso tra la figlia di Ruidge e la matrigna, ma come prende la cosa Hope?

Hope accusa Brooke nelle prossime puntate Beautiful

La richiesta di mamma Brooke avrebbe dovuto ridare a sua figlia un ruolo determinante all’interno della Forrester Creation, e la sua rinuncia a lottare per ottenere il posto di amministratore delegato non viene affatto presa bene da Hope. La giovane Logan accusa la madre di averla sacrificata – ancora una volta – all’altare di Ridge.

Pur avendo rinunciato a occupare il trono di Steffy all’interno dell’azienda, Brooke si rende comunque conto che anche sua figlia ha diritto ad alcune garanzie all’interno dell’azienda, e per questo motivo chiede al compagno e alla figliastra di delineare un percorso che includa – in un futuro abbastanza imminente – anche la ripresa della linea Hope for the Future.

Mentre i due danno alla donna le garanzie desiderate però, Hope si appresta a fare qualcosa che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro professionale. La giovane Logan si appresta infatti a firmare un accordo segreto con Bill e Katie, ma di questo vi daremo notizia nei prossimi giorni.