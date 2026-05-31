Sabato 30 maggio ha preso il via la quarta stagione del serial drammatico turco Forbidden fruit e i colpi di scena continua a susseguirsi a un ritmo incalzante. Nel corso dei prossimi episodi assisteremo alla vendetta di Halit Argun nei confronti di Yildiz. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Forbidden fruit, anticipazioni puntate italiane: Yildiz accetta di sposare Halit

La storyline prende il via nel momento in cui Yildiz Yilmaz – ormai convinta che l’amato Kerim İncesu abbia una relazione con Şahika – decide di seguire il consiglio di sua madre Asuman e accettare la proposta di Argun.

Yildiz dice così a Halit di essere pronta a diventare di nuovo sua moglie, e si trafserisce nella nuova villa, che l’imprenditore ha appena acquistato.

Tutto questo accade mentre Yildiz si trova ad affrontare molti problemi economici, dopo la causa fatta dal suo capo per la promozione non autorizzata delle confetture di mele nel canale internet di Zehra. Oltre a perdere il lavoro, Yilmaz rimane vittima anche di una truffa fatta da Mert, che le fa credere di aver perso i suoi capitali in un falso investimento andato male.

La sua situazione finanziaria è disastrosa, e un ufficiale giudiziario si presenta a villa Argun per pignorare alcuni quadri di Halit. L’uomo non si oppone, visto che è convinto che Yildiz lo ami: ma è davvero così?

Trame turche Forbidden fruit: Şahika trama nell’ombra

Sarà anche cambiata la stagione del serial turco, ma Şahika è rimasta la stessa temibile dark lady. Nel corso delle prossime puntate Forbidden fruit la vediamo di nuovo intenta a tramare nell’ombra, e dopo aver causato la separazione del fratello Kaya dall’odiatissima Emder Celebi, è pronta ad allontanare quest’ultima anche da Yildiz.

La dark lady riesce a farle litigare, e proprio nel corso della lite la Çelebi rinfaccia a Yildiz di aver accettato di sposare Halit solo per i suoi soldi, “ricordandole” che solo pochi giorni prima affermava di essere innamorata di Kerim. La conversazione viene ascoltata casualmente da Argun senior, che proprio nel momento in cui Ender pronuncia quelle parole rientra in casa con Erim? Halit ha sentito tutto?

La vendetta di Halit Argun: news Forbidden fruit

Presto scopriremo che Argun e il figlio hanno sentito chiaramente le affermazioni di Ender. In un primo momento Halit chiede al figlio di non mostrare a Yildiz che hanno scoperto il suo segreto, promettendo al figlio di portare via alla Yilmaz la custodia del piccolo Halitcan.

Le parole dell’imprenditore sono seguite immediatamente dai fatti: Halit convoca il suo avvocato Metin e gli chiede di iniziare le pratiche per ottenere la custodia del figlio più piccolo. Tutto questo avviene in uno scenario in cui apparentemente niente è cambiato. Il giorno del matrimonio si avvicina sempre più, e Yildiz è ignara di ciò che le sta accadendo intorno.

Come intende agire Halit? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altro su questa storyline, ma il quarto capitolo del serial è appena iniziato e siamo sicuri che questa trama saprà tenerci con il fiato sospeso a lungo.