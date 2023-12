Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati sulla famiglia Forrester che si troverà ad affrontare un periodo difficile. Tutti saranno infatti in apprensione per la salute di Eric. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, Eric muore?

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che – mentre nel nostro Paese stiamo assistendo a una crisi matrimoniale seria tra Brooke e Ridge – le puntate in onda oltreoceano vedono il Forrester alle prese con un grave problema di salute del padre. Eric è molto malato, continui tremolii alle mani e un problema cardiovascolare lo costringono a lasciare il figlio Ridge alla guida della Forrester. La sua salute peggiora ogni giorno e la situazione è compromessa. I medici gli lasciano ben poche speranze: al capostipite della famiglia Forrester rimangono solo sei mesi di vita!

In un primo momento il capostipite dei Forrester non condividerà questa triste notizia con i suoi familiari, originando così malumori e incomprensioni. L’uomo non vorrà mostrarsi debole con i suoi familiari.

Ridge – davanti alla decisione del padre di licenziarlo – penserà che quest’ultimo voglia estrometterlo per sempre dall’azienda di moda. Solo in un secondo momento, quando il figlio di Eric verrà a sapere della malattia del padre, si renderà conto dei motivi che lo avranno spinto a quella decisione. L’uomo si pentirà di aver litigato con Eric e cercherà un modo per dare al padre un ultimo omaggio, facendolo sentire ancora il numero uno della moda a Los Angeles.

Anticipazioni americane Beautiful: il Forrester senior viene operato

Vi sarà una piccola possibilità di salvare il Forrester senior, e tutta la famiglia si aggrapperà disperatamente a quella speranza. Eric verrà operato dal dottor Finnegan e Bridget, ma l’intervento si rivelerà ancor più complicato del previsto.

L’uomo avrà infatti un arresto cardiaco mentre si troverà sotto i ferri, e i medici temeranno per la sua vita. I suoi parametri vitali staranno per cedere a causa di un’emorragia. Nel frattempo i cari di Eric saranno in sala d’attesa e attenderanno notizie. Ci saranno anche Thorne e Donna, che cercheranno di farsi coraggio a vicenda. La tensione sarà altissima: Eric si troverà da molte ore in sala operatoria e i suoi familiari non avranno notizie.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Eric “vede” Stephanie in sala operatoria

A far tirare un sospiro di sollievo ai suoi familiari sarà Bridget, che uscirà dalla sala operatoria affermando “Lo abbiamo quasi perso oggi!”. Sarà con queste parole che la dottoressa informerà i familiari di Eric che l’uomo ha superato l’intervento. I medici però cercheranno di non alimentare in loro false speranze, il pericolo è ancora altissimo.

Ridge – pur preoccupato per le possibili conseguenze avverse dell’intervento – sarà felice di sapere che suo padre ha superato l’operazione. Nessuno tra coloro che attenderanno in sala potrà però immaginare il “viaggio premorte” compiuto dal Forrester senior. In quei minuti interminabili in cui l’arresto cardiaco avrà fatto temere il peggio ai medici, Eric vedrà un sole splendente tra le foglie di un albero e Stephanie – il suo grande amore – gli comparirà davanti all’improvviso, immersa in un fascio di luce.

“Eric? Tesoro? Ciao. Mi sei mancato così tanto. Eric, andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Sei a casa“. Saranno queste le parole con cui Stephanie si rivolgerà a lui. Eric vivrà una NDE e vedrà l’amata avvolta in una luce avvolgente e calda.

Spoiler americani Beautiful, Eric morirà davvero?

A Beautiful niente è come sembra. Da tempo i tantissimi fans della soap americana si sono abituati a vedere capovolgimenti che sconvolgono le varie situazioni. Anche sulla vicenda della malattia di Eric potrebbe accadere. Tuttavia sembra che i fans di Beautiful – preoccupati all’idea di dover dire addio al patriarca della famiglia Forrester dopo 37 anni – possano stare tranquilli. Secondo alcune indiscrezioni infatti, l’attore americano John McCook – che interpreta Eric nella soap più longeva della TV – avrebbe firmato un contratto che lo lega alla serie americana per altri tre anni, fino alla fine del 2026.