Una nuova crisi di coppia si prospetta all’orizzonte, e nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Deacon Sharpe e Sheila Carter a un passo dal divorzio. Quell’unione che sembrava aver sfidato il giudizio di tutti, inizierà a mostrare segni di cedimento a causa delle azioni di Luna. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni americane Beautiful: Sheila scopre di essere la nonna paterna di Luna

Mentre una coppia ormai storica della serie tv americana festeggerà l’ennesimo ricongiungimento (Brooke e Ridge si risposeranno, dopo aver superato l’ennesima crisi) un’altra coppia si troverà ad affrontare una crisi senza precedenti.

Deacon e Sheila, dopo aver sfidato il giudizio di tutti, si troveranno ad affrontare una questione che potrebbe finire per allontanarli definitivamente. Ma cosa succederà? Nel corso dei prossimi episodi vedremo Luna fare una scoperta sconcertante: la giovane figlia di Poppy scoprirà infatti l’identità del padre biologico. La ragazza verrà a sapere di essere stata concepita nel corso di una breve relazione che la madre avrà avuto con Finn.

Il medico si rivelerà essere quindi il padre biologico della ragazza, e Sheila sarà la nonna paterna, l’unica sulla quale la giovane potrà contare dopo che vedrà svanire la possibilità di costruire un futuro accanto al padre, a causa della presenza di Steffy. La determinazione della figlia di Ridge – che vorrà Luna fuori dalle loro vite ritenendola estremamente pericolosa – lo porterà a scegliere e lui sceglierà di restare accanto alla sua famiglia.

In effetti la ragazza si sarà macchiata di due crimini tremendi, uccidendo prima il cameriere Hollis e poi il senzatetto Tom Starr. Questi ultimi due erano amici di Deacon, che non riuscirà a perdonare la giovane per i suoi crimini, e non sarà disposto ad accettare il fatto che sua moglie possa restarle accanto. Dopo essere stato il solo a credere nella redenzione di Sheila, l’uomo non sarà pronto a scommettere che anche la nipote della donna possa fare altrettanto.

Sheila pronta ad aiutare Luna nelle prossime puntate Beautiful

Nel momento in cui verrà rivelato il legame di sangue tra Luna e Finn, Sheila sarà la sola persona sulla quale la ragazza potrà contare. La nonna paterna di Nozawa non se la sentirà di abbandonarla al suo destino, e cercherà di aiutarla in segreto.

Ben presto però Sharpe scoprirà cosa starà facendo la moglie e la metterà davanti a un ultimatum: lui o Luna. A quel punto la Carter inviterà la nipote a lasciare Los Angeles, salvo poi pentirsene poco dopo, soprattutto a seguito dell’apparente morte di Luna.

Quando Sheila scoprirà che la nipote sarà sopravvissuta tornerà ad aiutarla, consapevole che – qualora dovesse perdere di nuovo lucidità – finirebbe per compromettere la sua libertà. Sheila Carter rivedrà nella giovane nipote sé stessa, e saprà bene quanto gli errori del passato possano rovinare la vita. Per questo farà di tutto per proteggerla, nonostante il parere contrario di Sharpe che non apprezzerà affatto la presenza di Luna nella loro vita.

Spoiler Beautiful: Deacon si allontana da Sheila

Quando Deacon scoprirà che Nozawa sarà viva, e che la moglie gli avrà mentito, sarà furioso. Tutto questo lo porterà a pensare che la sua convinzione che Sheila sia davvero cambiata possa essere errata. Sharpe si rivolgerà a Taylor per una consulenza, e questo evento potrebbe riservarci molte sorprese.

Per scoprire di cosa si tratta però, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno altre news Beautiful.