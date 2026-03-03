Nuovi colpi di scena attendono i fans di Beautiful, che nelle prossime puntate presto in onda su Canale 5 si troveranno a fare i conti con un nuovo ipotetico inganno di Poppy Nozawa, proprio quando il test del DNA avrà identificato Bill Spencer come genitore biologico di Luna. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni americane Beautiful: risultato a sorpresa nel test del DNA

C’è moltissima attesa per i risultati del test di paternità a cui deciderà di sottoporsi Bill. Per arginare il rischio che Poppy possa – in qualche modo – falsificare i dati del test, sarà sua sorella Li a effettuarlo.

A sorpresa però, i risultati confermeranno che la donna avrà detto la verità: Luna risulterà essere davvero la figlia del magnate, concepita in una notte di passione con lo Spencer. L’uomo a quel punto reagirà accogliendo madre e figlia sotto il suo tetto. Ansioso e felice per quella figlia inasettata che non ha mai avuto, Bill brucierà le tappe, anche se qualcuno abbastanza vicino a lui inizierà a fiutare l’inganno.

Katie scettica nei prossimi episodi Beautiful

Sarà in particolare Katie Logan a sospettare che Luna non sia la figlia di Bill, e che le due Nozawa siano riuscite in qualche modo a falsificra eil test DNA. Le sue sensazioni la porranno di fatto nel ruolo di antagonista di Poppy, e le darà una posizione svantaggiata davanti a Bill, che invece darà la sua completa fiducia alla ex.

Quel test di paternità finirà per far dimenticare all’editore che Poppy, in passato, non aveva esitato a ferirlo. E così, Bill penserà che a spingere Katie a essere scettca nei confronti della donna, sia solo una latente gelosia.

Beautiful, news americane: Li deve ricredersi sulla sorella

Anche Li sarà costretta ad ammettere che sua sorella Poppy avrà detto la verità quando ha dichiarato che Luna è figlia di Bill. D’altronde sarà la stessa dottoressa a eseguire il test, e non vedrà modo in cui i risultati possano essere stati alterati.

Sebbene fin qui abbia sempre considerato Poppy una persona immatura, inaffidabile e opportunista, Li dovrà così ricredersi sul conto della sorella.

La dottoressa dovrà ammettere che la sorella sarà cambiata, ma sarà davvero questa la verità?

Trame future Beautiful: Poppy trema davanti a Tom Starr

Una delle più recenti new entry farà nascere molti sospetti nei fans di Beautiful. Tom Starr – il senzatetto che ha aiutato Deacon a ritrovare Sheila – dopo aver ottenuto in cambio dallo Sharpe un impiego a Il Giardino, si imbatterà in Poppy.

La Nozawa nel vederlo rimarrà profondamente scossa, e fingerà perfino di conoscerlo. Quali segreti si celano dietro i loro precedenti incontri, e perché Poppy sarà così turbata? Al momento gli spoiler Usa non rivelano altro su questa nuova vicenda, ma siamo pronti a scommettere che conterrà segreti celati e capaci di tenerci ancora a lungo incollati danati al teleschermo.