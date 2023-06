Oggi – lunedì 12 giugno – i tantissimi fans della soap americana che da anni ci fa compagnia nel daytime pomeridiano di Canale 5 non andrà in onda. Beautiful sospesa, perché? Continua a leggere e scopri i motivi che hanno portato le reti Mediaset a un cambio di palinsesto, mettendo in pausa per la giornata di oggi anche la celebre soap USA.

Beautiful, salta l’appuntamento del 12 giugno

Stamani intorno alle 9.30 è arrivata la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il padre di Pier Silvio Berlusconi – che nei giorni scorsi era stato di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele, si è spento oggi all’età di 86 anni.

Leader di Forza Italia e “pioniere” della tv commerciale, il Cavaliere come tutti lo chiamavano, ha rivoluzionato la televisione italiana, creando una sorta di “mondo dorato” del Biscione che segnò la fine del monopolio RAI. Comunque la si pensi, non potremmo mai negare che esiste un prima e un dopo Berlusconi nella storia della tv.

Come cambia il palinsesto Mediaset

La notizia della sua morte ha inevitabilmente portato a un cambio di palinsesto sulle reti Mediaset e non solo. Su Canale 5 si è così interrotta sul finale la diretta di Mattino Cinque News ed è partito subito uno Speciale Tg5, trasmesso in simultanea anche su Rete 4 e Tgcom24.

Lo Speciale sulla morte di Silvio Berlusconi è un vero e proprio memoriale sull’uomo che da Cologno Monzese a pochi chilometri da Milano, ha saputo riscrivere la storia della televisione, un percorso lungo che lo Speciale racconta con un reportage che proseguirà fino alle 18.25, quando farà una breve pausa per riprendere dalle 20.00 a mezzanotte. Si tratta di una personalità di rilievo, e i fatti da raccontare ripercorrendo la vita di Berlusconi – dalla sua nascita a Milano nel 1936 alla carriera nell’immobiliare, per giungere al lancio di Mediaset e alla sua ascesa nel mondo della politica italiana – sono davvero molti.

Per questo motivo oggi Beautiful non andrà in onda, ma i fans della soap americana potranno presto ritrovare i loro beniamini ad attenderli.

Beautiful, quando torna in TV?

Ritroveremo le vicende di Brooke, Ridge, Steffy e Sheila a partire da domani – martedì 13 giugno – alle 13.42 su Canale 5.

La soap tornerà infatti nella sua consueta programmazione, dopo lo “stop” dovuto allo Speciale Morte Silvio Berlusconi, per svelarci cosa accadrà in seguito al terribile gesto di Sheila. Steffy in ospedale è già riuscita a svegliarsi ma non riesce a ricordare niente, mentre Taylor ha rischiato di morire finendo sospesa nel vuoto. Per conoscere l’epilogo di queste storie, cari amici lettori, l’appuntamento è per domani, martedì 13 giugno.