Cambio programmazione Mediaset per la giornata di oggi, domenica 29 settembre. Salta l’appuntamento con la soap americana Beautiful. Quali sono i motivi e quando torneranno a tenerci compagnia le vicende dei Forrester?

Beautiful oggi non va in onda, i motivi

Il ritorno di Amici 24, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, porterà qualche cambiamento nella programmazione Mediaset di oggi, domenica 29 settembre. Lo spazio solitamente occupato nel daytime pomeridiano della domenica dalle soap – tra cui Beautiful – sarà occupato dalla nuova stagione del programma della De Filippi.

Previsto un nuovo orario anche per Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Di conseguenza Beautiful non ci farà più compagnia la domenica pomeriggio, mentre invece resteranno invariati gli altri appuntamenti settimanali, compreso quello “maxi” del sabato.

La nuova programmazione domenicale della rete ammiraglia Mediaset è la seguente:

ore 13:38 L’Arca di Noè

ore 13:57 Amici di Maria De Filippi

ore 15:57 Verissimo di Silvia Toffanin

Beautiful, quando torna in TV?

Come anticipato le vicende dei Forrester si ripresenteranno al consueto appuntamento con i fans già a partire da domani, lunedì 30 settembre, alle 13:50 con un nuovo episodio inedito.

Cosa vedremo la prossima settimana? Le anticipazioni Beautiful

La settimana dal 30 settembre al 4 ottobre promette nuovi colpi di scena. Finn si recherà a far visita a Sheila in carcere, anche se i motivi che lo porteranno là saranno ben diversi da quelli che la Carter aveva immaginato. Steffy lotterà con quella sensazione che non vorrà abbandonarla, ovvero che stavolta sia Hope – e non suo fratello Thomas – a sognare un futuro di coppia.

La giovane Forrester non nasconderà il timore che le fantasie di Hope possano portare suo fratello a ricadere nell’antica ossessione. Liam nel frattempo stupirà la moglie, accogliendola quando farà ritorno da Los Angeles con una cenetta romantica. Volete conoscere tutte le anticipazioni Beautiful? Qui trovate cosa accadrà in dettagli la prossima settimana nella soap a stelle e strisce.

Vi invitiamo a seguirci per restare sempre aggiornati sulla vostra soap preferita, e conoscere in anteprima tutte le news Beautiful che arrivano dagli spoiler americani.