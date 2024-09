Cosa accadrà in Beautiful nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre? Le anticipazioni sulla soap americana rivelano nuovi colpi di scena nella maison di Los Angeles. La prossima settimana riflettori puntati su Steffy, che sarà sempre più preoccupata per la situazione che si è venuta a creare tra Hope e suo fratello Thomas. Finn si recherà a trovare Sheila in carcere, ma la sua visita si rivelerà una delusione per la Carter.

Anticipazioni Beautiful: i sospetti di Steffy

Steffy non può ignorare la sensazione che sia Hope a provare dei sentimenti per Thomas, e il timore che un gesto avventato della giovane Logan possa mettere in pericolo il matrimonio e i progressi del fratello, ma decide di non farne parola con Liam.

Tuttavia la figlia di Ridge non può fare a meno di confessare i suoi timori al marito. Racconta così a Finn che il suo recente turbamento è dovuto al fatto che ha sorpreso Hope e Thomas in un momento molto intenso, e ha visto Hope e non Thomas guardare l’altro con desiderio. Steffy gli racconta anche di aver affrontato direttamente Hope, ma che lei ha negato decisamente di provare qualcosa per Thomas.

Se da un lato Steffy ha scelto di credere a Hope per quieto vivere, dall’altro minaccia di fermare chiunque rischi di far ricadere Thomas nelle sue vecchie ossessioni.

Spoiler telenovelas Beautiful fino al 4 ottobre: Hope e Thomas tornano a Los Angeles

Fortunatamente il guasto tecnico al jet della Forrester viene riparato. Thomas e Hope possono così fare ritorno da Los Angeles. Mentre sono in volo la Logan è preoccupata perché teme la reazione di Liam, ma anche perché è combattuta tra l’amore che prova per la sua famiglia e il marito e l’attrazione crescente nei confronti di Thomas, che sembra crescere sempre di più.

Nonostante la ragazza faccia il possibile per nascondere a tutti ciò che prova, e abbia negato con Steffy di essere attratta da suo fratello, non può ingannare sé stessa.

La reazione tanto temuta di Liam non c’è, e il giovane accoglie la moglie di ritorno da Los Angeles con una cena romantica. Nel frattempo, Thomas torna alla Forrester dove trova Carter che gli fa i complimenti per il successo del meeting a San Francisco, ma anche lui non può fare a meno di tornare col pensiero a Hope.

Finn va a trovare Sheila nelle prossime puntate Beautiful

Sheila riceve la visita di Mike mentre è in carcere. Sebbene lui sia detenuto come lei, riesce a vederla grazie ad alcuni contatti compiacenti interni alla prigione. La rossa è delusa perché sperava nella visita di Finn, dopo aver chiesto di incontrarlo con la scusa che lui è il suo medico curante dal momento che l’ha salvata da un arresto cardiaco.

Poco dopo i suoi desideri sembrano avverarsi, e Finn si reca a farle visita. Il giovane medico – dopo aver parlato con la moglie – ha acconsentito a recarsi in carcere a trovarla, anche se i motivi sono ben diversi da quelli che Sheila avrebbe voluto. Finn va a trovare la madre biologica solo per informarla che non potrà mai esserci un rapporto tra loro.

Beautiful, cos’altro accade?

Alla Forrester, R.J. dice a Eric di temere che Brooke non sarà mai felice lontana da Ridge, e dubita che l’accordo fatto dalla madre con Taylor di non farsi più coinvolgere sentimentalmente da Ridge, possa rivelarsi davvero vantaggioso per il suo bene. Il ragazzo ne parla anche con Steffy, che però preferisce mantenersi neutrale.

Nel frattempo al Giardino Brooke e Taylor pranzano insieme e chiacchierano con Deacon. Più tardi Taylor – rimasta sola con Sharpe – gli dice che lui e Brooke potrebbero avere un futuro insieme. Deacon rimane sorpreso dall’insistenza di Taylor, e le chiede se lei lo faccia per avere strada libera con Ridge.

Intanto Brooke si confronta con J.R., che le chiede se sia veramente felice di aver allontanato Ridge e di averne addirittura fatto un patto con Taylor. La Logan ammette di amare ancora Ridge, ma di essere molto più serena ora che ha messo da parte ogni sogno futuro con il Forrester.