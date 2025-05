Ieri sera c’è stata la cerimonia dei David di Donatello, prestigioso evento dedicato alle eccellenze del cinema italiano. Tra premiazioni e ospiti speciali, questa edizione ha regalato davvero tante emozioni. Vincitore assoluto della serata è stato Vermiglio, il film di Maura DelPero, che si è aggiudicato sette statuette. In quest’articolo vi diciamo dove vedere alcuni dei film premiati ai David di Donatello.

David di Donatello 2025: dove vedere i film premiati sulle piattaforme ondemand

Alcuni dei film vincitori ai David di Donatello sono disponibili alla visione nelle più famose piattaforme di streaming legale. Vermiglio, che ha vinto Miglior Film, Migliore Regia, Migliore sceneggiatura originale, Miglior Produttore, Miglior casting, Miglior autore della fotografia e miglior suono, è disponibile su Sky Cinema e Now Tv.

Ma non è l’unico. Anche altre pellicole premiate sono disponibili su Sky Cinema e Now Tv. Tra queste, c’è L’arte della Gioia, miniserie televisiva di Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini. Questo titolo ha vinto in ben tre categorie: ha primeggiato infatti come Miglior sceneggiatura non originale, mentre Tecla Insolia e Valeria Bruni Tedeschi si sono aggiudicate rispettivamente le statuette come miglior attrice protagonista e miglior attrice non protagonista.

Altro titolo disponibile su Sky Cinema e Now Tv è Gloria! la pellicola musicale di Margherita Vicario anche questa vincitrice in tre categorie: Premio Esordio alla regia a Margherita Vicario, Miglior Compositore sempre a Margherita Vicario insieme a Davide Pavanello, e Miglior canzone originale con il brano Aria!

Sempre su Sky Cinema e Now Tv, sono disponibili anche Napoli – New York, film di Gabriele Salvatores che ha vinto nella categoria Migliori effetti visivi – vfx, e Diamanti, l’ultimo enorme successo al botteghino di Ferzan Özpetek, che si è infatti aggiudicato il premio David dello spettatore.

Infine, su Prime Video, è disponibile alla visione Familia, il film di Francesco Costabile tratto dall’autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste. Per questa pellicola, Francesco di Leva ha vinto il David come Miglior attore non protagonista.