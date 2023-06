Nella soap opera Beautiful, in onda su Canale 5, vedremo la partecipazione speciale di Andrea Bocelli con la moglie Veronica Berti e l’ultimogenita undicenne, Virginia. Quando? Ecco tutte le news sul cameo del musicista in una delle soap opera più longeve e famose al mondo.

Beautiful, la soap ospita Andrea Bocelli: ecco il motivo del cameo

I fan di Beautiful e i fan di Andrea Bocelli saranno lieti di sapere che il famoso cantante ha fatto un cameo d’eccezione nella soap opera. Bocelli ha preso parte all’ultima delle puntate registrate lo scorso maggio a Roma. Attori del cast e persone della produzione sono approdati nella Città Eterna per la prima volta in 36 anni e hanno reso omaggio all’Italia in diversi modi.

Tante le guest star, tra cui anche alcuni volti del GF VIP di Alfonso Signorini. Il più atteso è però Andrea Bocelli che comparirà, seduto al pianoforte e affiancato da moglie e figlia, mentre canterà per Brooke e Ridge, i protagonisti della soap opera. Bocelli ha girato la scena insieme a volti noti della soap ovvero Katherine Kelly Lang che interpreta Brooke e Thorsten Kaye che interpreta Ridge. Quale è stata la canzone scelta? La celebre brano “A te”.

Bocelli è una vera e propria icona italiana. Solo qualche mese fa, ad esempio, era entrato a far parte anche della storica serie “The Simpsons”.

Quando andrà in onda la puntata della soap con Bocelli?

La messa in onda delle puntate di Beautiful girate a Roma, ma soprattutto di quella con Andrea Bocelli è prevista, sulla CBS in America, lunedì 26 giugno 2023. In generale però le puntate girate a Roma, dove erano protagonisti Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson) – andranno in onda tra il 16 e il 23 giugno.

In Italia invece siamo più indietro. Ciò che stiamo vedendo adesso in tv sono le trame che sono già andate in onda oltre Oceano un anno fa, circa. Ecco perché vedremo il cameo di Bocelli solo a Primavera del 2024.