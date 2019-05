Tenerezze tra coniugi e promesse ai familiari di turno. Anche la puntata di Beautiful in onda oggi, martedì 28 maggio 2019, è apparsa davvero “esplosiva”. Il motivo? Mentre Liam e Hope hanno promesso a Kelly e Steffy di includerle nella loro famiglia, Brooke ha concesso a Ridge dei veri momenti speciali. Rivediamoli, allora, insieme a tutte le scene odierne della soap opera di Canale 5, in questo video Mediaset, disponibile in streaming on demand. Qui anche la puntata intera di ieri, lunedì 27 maggio.