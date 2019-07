Dopo un breve riassunto sulla trama di ieri, anche oggi, giovedì 18 luglio 2019, Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata di Beautiful. Nel nuovo appuntamento con la soap opera, infatti, Justin ha rimproverato Bill perché quest’ultimo ha rischiato di rivelare il fatto del bacio con Brooke a Katie o a Ridge. Rivediamo, allora, l’odierno episodio, in questo nuovo video Mediaset, da consultare in streaming on demand.