Ossessioni, dubbi e mancate rinunce. E’ ciò che racconta Beautiful nella puntata di oggi. Infatti, nel nuovo episodio della soap opera di questa domenica 26 maggio 2019: 1) Emma ha considerato Zoe una persona ossessiva; 2) Ridge ha parlato con Hope del passo indietro fatto da Steffy; 3) Zoe non ha voluto fare a meno del lavoro da modella. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’intero odierno appuntamento con la soap di Canale 5. Qui anche la puntata intera di sabato 25 maggio.