Da 2013 Lawrence Saint-Victor interpreta il ruolo di Carter Walton nella soap opera americana Beautiful. Apparso inizialmente come personaggio secondario, Carter è diventato sempre più centrale nella trama della soap. Nelle puntate attualmente in onda, il giovane legale della Forrester Creations è impegnato in una turbolenta storia d’amore con Zoe Buckingham ma i colpi di scena sono dietro all’angolo.

Beautiful, intervista esclusiva a Lawrence Saint-Victor

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva l’attore Lawrence Saint-Victor che ci ha rivelato quali sensazioni ha provato quando ha saputo di entrare a far parte della soap: “Entrare a far parte di Beautuful è stato fantastico. Ricordo ancora che il primo giorno sul set ero nervoso. Gli attori mi hanno messo subito a mio agio e da quel momento ho avvertito un clima familiare”.

Sul lato del carattere che lo accomuna al suo personaggio, Lawrence ha dichiarato: “Sono colpito dalla sua capacità di vedere sempre il buono nelle persone”. E sull’attore con cui vorrebbe interagire di più sul set dice: “Mi piacerebbe interagire di più con Sheila. Sarebbe molto interessante”.

Le anticipazioni rivelano che tra Carter e Paris potrebbe nascere del tenero. L’attore si è trincerato dietro il silenzio: “Non posso dire nulla”. Non è la prima esperienza su un set importante per Lawrence. In passato infatti, l’attore ha lavorato sul set di Sentieri.

In merito a quell’esperienza ricorda: “E’ stato il primo set sul quale ho lavorato. E’ stata per me una grande famiglia. Sono rimasto in contatto con gli altri attori. Mi manca”.