Nei prossimi episodi della soap Beautiful ci saranno numerosi colpi di scena. Steffy Forrester cercherà di indagare sul fratello Thomas per capire cosa sta nascondendo. La giovane figlia di Ridge e Taylor lo metterà nei guai?

Beautiful, intervista a Jacqueline McInnes Wood alias Steffy

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato l’attrice Jacqueline McInnes Wood che nella soap veste i panni di Steffy. Sono ormai 15 anni che Jacqueline interpreta Steffy. Un periodo molto lungo in cui la giovane ha visto il suo personaggio attraversare momenti gioiosi ma anche di difficoltà. Per l’attrice è stata un’emozione particolare entrare però a far parte di questa soap che lei aveva seguito prima da fan: “Sono cresciuta guardando la soap e il pensiero di entrare a far parte del cast mi ha elettrizzata sin da subito. Quando ho fatto il provino per Beautiful sono entrata in un enorme studio in cui campeggiavano i volti degli attori della soap. Per un attore può essere estremamente scoraggiante. Ricordo ancora la prima settimana di riprese in cui ho avuto modo di lavorare con Ronn Moss e Hunter Tylo. E’ stato fantastico. Gli attori sono stati gentili con me e mi hanno fatto sentire in famiglia. All’inizio ho avuto difficoltà ad abituarmi ai ritmi della soap in quanto giravamo ogni giorno dagli otto ai dodici episodi. Ho cercato però di mettermi subito al passo anche perché le trame stavano cambiando e io cercavo di capire cosa stesse succedendo. Non c’era possibilità poi di fare domande. Mi sono lasciata andare e questo ha funzionato a mio favore. Ho visto il mio personaggio crescere negli anni e ad oggi ancora non mi sono stancata di Steffy”.

Jacqueline è evoluta assieme a Steffy. Le abbiamo chiesto però se ci sia stato un momento in cui non abbia condiviso l’evoluzione del suo personaggio e in particolare la storyline: “Ci sono trame di cui conosci bene l’inizio e anche la fine. Nel caso di Beautiful invece le cose possono cambiare tra una trama e l’altra. Riceviamo spesso messaggi da parte dei fan. A volte si lamentano per la trama e altre volte contestano il fatto che tra alcuni personaggi non ci sia chimica. Gli sceneggiatori prendono in considerazione ciò che dicono e modificano a volte gli script. Nel mio caso, ci sono dei periodi in cui le trame mi piacciono e altre in cui mi chiedo: “Lo stiamo facendo davvero?”. Nei nuovi episodi, Steffy farà di tutto per riavvicinare i genitori ma se non funzionerà spero che si metta l’anima in pace”.

A proposito di questo tentativo di riavvicinamento tra Ridge e Taylor, le chiediamo maggiori dettagli. L’attrice ci ha fornito un’interessante anticipazione: “Steffy vuole che i genitori tornino insieme anche perché si è accorta che Ridge e Taylor flirtano ogni volta che sono insieme. Non è solo lei ad essersene accorta ma anche gli altri componenti della famiglia. Sfortunatamente Ridge non è perfetto ma Brooke anche in passato si è comportata in modo discutibile. Il loro è un amore tossico. Per questo motivo, Steffy lotta per la felicità dei suoi genitori”.

Chissà però che le due eterne rivali in amore, Brooke e Taylor non finiscano per stringere un’alleanza. Infatti, a Beautiful potrebbe scoppiare presto una rivoluzione femminista. C’è chi non esclude che le due donne possano avere anche una storia d’amore. L’attrice che interpreta Steffy non si sbilancia: “L’amicizia potrebbe trasformarsi in amore. Mai dire mai. Sono convinta che Steffy supporterà sua madre qualunque cosa accada”.