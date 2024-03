Cambio programmazione per Beautiful. A partire da oggi, 24 marzo, i nuovi episodi della soap con Brooke e Ridge ci terranno compagnia anche la domenica a partire dalle 14 su Canale 5.

Cambia la domenica pomeriggio di Canale 5, Beautiful al posto di Amici 23

A partire da oggi, domenica 24 marzo, non ci saranno più gli speciali domenicali del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che si avvia verso la fase conclusiva di questa edizione nella fascia serale.

Di conseguenza il pomeriggio domenicale di Canale 5 subirà sostanziali modifiche, e a fare da traino all’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin torna l’appuntamento con la soap americana, che nella giornata festiva viene proposta con due nuove puntate.

L’appuntamento con Beautiful nel pomeriggio festivo è previsto a partire dalle 14, subito dopo la rubrica L’Arca di Noè, curata dal Tg5. I nuovi episodi inediti di Beautiful ci terranno compagnia fino alle 14.45 circa, quando la linea passerà a un’altra soap amatissima: Terra amara. La serie turca proseguirà con la messa in onda di puntate domenicali extra-large della durata di quasi due ore, dopodiché verrà lasciato spazio al talk show di Silvia Toffanin.

Beautiful torna nel daytime domenicale di Canale 5

Con il nuovo palinsesto della rete ammiraglia Mediaset le vicende dei Forrester ci faranno compagnia 7 giorni su 7, dato che questo doppio appuntamento si aggiungerà a quelli già confermati dal lunedì al sabato, previsti alle 13.45.

La scelta dei vertici del Biscione nasce dai risultati ottenuti in una stagione decisamente fortunata della serie americana, che nel nostro Paese continua ad appassionare una media di oltre 2,6 milioni di spettatori al giorno, riuscendo a toccare punte del 21% di share.

Beautiful, cosa accade nella puntata di oggi?

Il ritorno dell’appuntamento domenicale con la soap più longeva della televisione italiana coincide con un momento davvero particolare della storia. La tensione è altissima, e già nei giorni scorsi abbiamo trattenuto il fiato ansiosi di conoscere quale sarà la decisione di Ridge. Il Forrester ha infatti scoperto che è stata Brooke a fare la telefonata ai servizi sociali per Douglas, e sembra intenzionato a chiudere definitivamente con la Logan.

Nelle due puntate in onda oggi assisteremo all’epilogo di questa vicenda, che sembrerà concludersi quando Ridge propone a Taylor di sposarlo. Ma sarà davvero la fine della love story con Brooke? Mentre lei – dopo aver appreso la notizia da Donna – appare incredula, qualcuno “custodisce” un segreto che potrebbe riscrivere la storyline.

Douglas ha infatti scoperto che non è stata Brooke a chiamare il Servizio Tutela Minori, bensì suo padre Thomas. Il figlio di Ridge ha utilizzato una app in grado di camuffare le voci, per far apparire che a fare quella telefonata fosse stata la matrigna, con l’intento di estrometterla dalla vita del padre e fare in modo che quest’ultimo si riavvicinasse a Taylor.