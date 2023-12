Oggi 24 dicembre previsto un appuntamento straordinario con Beautiful. Il cambio di palinsesto Mediaset per il periodo natalizio ha portato agli appassionati della soap americana un inatteso dono. Le vicende dei Forrester infatti andranno in onda – in via del tutto eccezionale – anche oggi.

Beautiful, appuntamento straordinario della domenica

Un regalo di Natale inaspettato e sicuramente gradito dai tantissimi fans della soap americana, che questa settimana non dovranno rinunciare alle vicende di Ridge e Brooke neppure nella giornata festiva.

Il cambio palinsesto Mediaset ha infatti inserito una puntata straordinaria della soap americana più longeva della TV oggi, in sostituzione di Amici 23. Lo spazio solitamente occupato nel daytime domenicale dal talent show condotto da Maria De Filippi sarà così occupato da una puntata di Beautiful – che inizierà alle 14.00 e ci terrà compagnia fino alle 14.25 circa, per poi lasciare il posto al doppio appuntamento con un’altra soap di successo di Canale 5: Terra Amara.

Beautiful, puntata straordinaria del 24 dicembre, cosa accadrà?

L’appuntamento della vigilia di Natale vedrà Steffy e Thomas ancora impegnati a fare pressione su Ridge. I due ragazzi non riusciranno a mettere da parte l’idea di poter rivedere i suoi genitori di nuovo insieme. Vorrebbero che il padre lasciasse Brooke e tornasse con Taylor, e lui sembrerà molto indeciso sulla decisione da prendere. Ricorderà con nostalgia i momenti felici vissuti con entrambe. Chi sarà a prevalere nel cuore del Forrester? Ridge sceglierà di rimanere al fianco di Brooke oppure tornerà davvero con la Hayes, per la gioia di Steffy e Thomas? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Dopo la puntata di oggi, Beautiful si fermerà nella giornata di Natale e per la festività di Santo Stefano. Tornerà in onda con il consueto palinsesto pomeridiano mercoledì 27 dicembre.

Al momento non sappiamo se la rete ammiraglia Mediaset riproporrà lo stesso palinsesto anche per domenica prossima. Il programma condotto dalla De Filippi salterà infatti anche l’appuntamento del giorno di San Silvestro, e non è da escludere che i vertici di Cologno Monzese ripropongano una puntata extra della soap americana. Per saperne di più, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci.