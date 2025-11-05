Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dall’8 al 14 novembre su Canale 5 assisteremo a un riavvicinamento tra Steffy e Finn. I due sembreranno ritrovare un po’ di serenità, fino a quando un nuovo evento sconvolgerà di nuovo il giovane medico. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Steffy e Finn si confrontano

Steffy Forrester e il marito Finn sono finalmente da soli a casa, e il medico si lascia andare a una riflessione: avrebbe dovuto stare più vicino alla moglie anziché concentrarsi su Sheila. La figlia di Ridge, da parte sua, ammette di immaginare quello che lui sta passando.

I recenti avvenimenti – che hanno visto Steffy uccidere la madre biologica del marito per difendere sé e i suoi figli – sembrano lasciare il posto a un po’ di serenità. Pur riconoscendo che si è trattato di un fatto gravissimo, entrambi sembrano ora disposti a lasciarsi tutto alle spalle per riprendere una normale vita di coppia.

Finn si avvicina alla moglie e la abbraccia, e lei si sente di nuovo amata e protetta.

Finn ha una visione nelle prossime puntate Beautiful

Tutto risolto quindi? Assolutamente no, visto che subito dopo Finn si allontana bruscamente dalla moglie. Cos’è successo? Il giovane dottore ha avuto una visione della madre biologica distesa sul pavimento e immersa in una pozza di sangue.

In preda al panico ha reagito allontanando Steffy da sé, e lei appare sconvolta e confusa da quel gesto improvviso del marito.

Beautiful spoiler: Liam teme che Steffy sia rimasta profondamente segnata

Al Giardino Liam e Bill Spencer discutono degli ultimi avvenimenti. Mentre il magnate afferma di potersi finalmente sentire al sicuro, dopo la morte di Sheila, Liam riflette sulle possibili conseguenze che quanto accaduto potranno avere su Steffy.

La conosce bene, e sa che non avrebbe mai impugnato un coltello e puntato l’arma contro la donna, se non si fosse veramente sentita in pericolo. Ma pur avendo agito per legittima difesa, il suo gesto potrebbe averla segnata per sempre. Steffy riuscirà a superare quanto successo? Liam non ne è affatto sicuro.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Brooke e Ridge si concedono una serata romantica, al termine della quale la coppia fa una breve sosta in ufficio, per consentire al Forrester senior di recuperare alcuni importanti documenti.

Anche Thomas ha in programma una cena a lume di candela con Hope, e organizza tutto nei minimi particolari. Durante la cena, i due rivangano dei ricordi, e quando Hope ripensa al suo viaggio a Roma non può fare a meno di sognare un ritorno nella città eterna con Thomas.

Steffy si rende conto che le visioni di Finn non lo abbandonano: il giovane continua a vedere sua madre morta sul pavimento. La figlia di Ridge – seppur spaventata – cerca di rassicurarlo, assicurandogli che riusciranno a superare tutto insieme.