Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? La serie tv americana è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella settimana dall’11 al 17 aprile e – complice una programmazione 7 giorni su 7 – promette di sorprendere i tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5. Al centro delle trame troviamo i preparativi per i festeggiamenti del 4 luglio. La ricorrenza vedrà tutti i membri della famiglia Forrester riuniti a casa di Eric. Alla festa parteciperanno anche Brooke e Hope, e proprio quest’ultima sarà costretta a fare un esame sulle sue scelte passate. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Beautiful: una festa carica di tensioni

La villa di Eric Forrester è tutta decorata per i festeggiamenti del 4 luglio, anche se l’atmosfera apparentemente festosa nasconde tensioni profonde. Il patriarca dei Forrester brinda con il figlio Ridge al fidanzamento di Thomas e Paris, mentre Hope – appartata in un angolo – fatica a nascondere la grande dlusione per la velocità con cui il padre di Douglas ha saputo voltare pagina.

Brooke – accortasi dello stato d’animo della figlia – la prende in disparte e le chiede se si sia pentita per aver rifiutato la proposta di matrimonio di Thomas. Hope non può negare di provare ancora qualcosa per il figlio di Ridge, ma prosegue dicendo di essere sicurissima di non essere il tipo di donna che lui avrebbe davvero voluto al suo fianco.

La provocazione di Thomas nelle prossime puntate Beautiful

La tristezza di Hope non sfugge all’occhio attento di Thomas, che non fa fatica a indovinare perché la giovane Logan sia così affranta. Il ragazzo si avvicina a lei e .- a sorpresa – le chiede se vuole sposarlo. Hope esita, convinta che il figlio di Ridge stia solo scherzando, e lui a quel punto le spiega di averlo fatto apposta, per dimostrarle che lei non avrebbe mai accettato.

Thomas le ribadisce che per lui il passato è un capitolo chiuso, e di aver trovato in Paris la donna con la quale vuole condividere il suo futuro. In quel momento la Buckingham parla con Brooke e Ridge e si dice entusiasta per la proposta di matrimonio di Thomas e per il fatto che celebreranno le loro nozze a villa Forrester. Il discorso di sposta su Hope, e Paris ammette che anche lei ha avuto la sua occasione ma non l’ha voluta cogliere.

Beautiful, spoiler al 17 aprile: i ripensamenti di Hope

Quando Paris se ne va, Brooke esprime a Risge le sue perplessità: teme che il fidanzamento con Paris sia stato per Thomas solo un modo impulsivo per reagire alla sua storia con Hope.

Nel frattempo la stessa Hope parla con Finn, che la invita a lasciarsi la storia con il giovane Forrester alle spalle e andare avanti con la sua vita. Il medico è convinto che la relazione tra il cognato e Paris sia una cosa seria, ma anche che la figlia di Brooke meriti di meglio.

Le parole di Finn non bastano però a far passare a Hope la tristezza e il dubbio di aver sempre sbagliato a rifiutare Thomas.

Beautiful, cos’altro accade nella soap americana?

Spostandoci a casa di Steffy, troviamo Thomas, Paris e Douglas che stanno riguardando vecchie foto, nelle quali traspare il legame già profondo che c’era tra la futura moglie di Thomas e suo figlio. Steffy approva la relazione ed è felice di vedere finalmente il fratello sereno.

Subito dopo arriva il momento dei chiarimenti tra Finn e Steffy: lui ammette di aver sbagliato nel dare troppa importanza alla madre biologica e nell’aver aiutato Deacon a cercarla, e si dice pronto a fare di tutto per salvare la sua relazione con la moglie. Finn promette alla figlia di Ridge di non ripetere gli errori del passato, e tra loro sembra tornare l’armonia di un tempo.