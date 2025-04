Cosa ci riserveranno gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 5 all’11 aprile? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo al dilemma di R.J.: mantenere il segreto del nonno o confidare tutto a Brooke e Ridge? Scopriamo insieme cosa deciderà di fare.

Beautiful, trame settimanali all’11 aprile

R.J. sarà molto combattuto nel corso delle prossime puntate della soap. Da un lato il ragazzo vorrà mantenere la promessa fatta a nonno Eric, mentre dall’altro le condizioni di salute del patriarca di casa Forrester finiranno per farlo preoccupare molto, tanto che sentirà il bisogno di rompere la promessa fatta e confidarsi con Ridge e Brooke. Alla fine il ragazzo deciderà di incalzare Donna, e questo permetterà loro di scoprire che Eric potrebbe soffrire di TIA, una malattia che causa piccoli ictus potenzialmente fatali.

Spoiler Beautiful dal 5 all’11 aprile: Deacon e Sheila festeggiano il fidanzamento

Deacon e Sheila sono intenti a festeggiare il loro fidanzamento, ma entrambi non possono fare a meno di pensare a quale sarà la reazione delle loro famiglie. Mentre Sharpe sa bene che l’ex moglie Brooke e la figlia Hope non prenderanno affatto bene la notizia, Sheila sogna ancora di potersi riavvicinare a Finn. La Carter è convinta che l’unico ostacolo al suo ricongiungimento con il figlio sia Steffy, e non può che augurarsi che la Forrester rimanga a lungo in Europa.

Confronto tra Hope e Finn nelle prossime puntate Beautiful

Il dottor Finnegan nel frattempo è intento a parlare con Hope. La figlia di Ridge si è recata a casa sua per riportare un giocattolo a Kelly. La conversazione si sposta sulle rispettive difficoltà familiari, e mentre il giovane medico dice di sentire molto la mancanza di Steffy e non esita ad affermare di voler ricostruire il suo matrimonio quanto prima, Hope non riesce a nascondere la sua amarezza per la fine dell’unione con Liam. Poco dopo Finn la esorta a non fare molto affidamento su Thomas, senza nasconderle il fatto che non lo ritiene adatto a lei.

Beautiful, anticipazioni settimana 5-11 aprile

Intanto alla Forrester sono tutti in fermento per l’uscita imminente delle due collezioni. La data in cui i capi arriveranno in passerella si avvicina e la sfida tra Ridge ed Eric si fa sempre più agguerrita. Non tutti però pensano alla sfilata. Donna è sempre più preoccupata per le condizioni di salute di Eric, mentre R.J. è sempre più tentato di infrangere la promessa fatta al nonno.

Il ragazzo finisce per confidarsi con Luna, che però è profondamente turbata dopo una telefonata ricevuta da sua madre Poppy. La giovane ha appena appreso che sono emerse nuove tensioni che potrebbero avere grosse ripercussioni sulla sua permanenza alla Forrester Creations. Sua madre le ordina di lasciare subito l’azienda di moda, prima che sua zia Li si accorga che lei è lì.

Cos’altro accadrà nella soap Mediaset?

Deacon – nel tentativo di favorire un riavvicinamento tra Finn e Sheila – organizza un incontro tra i due. Tuttavia, la rivelazione del loro fidanzamento sconvolge il giovane medico, che fatica ad accettare la situazione. Sheila spera che il matrimonio possa rappresentare una prova del suo cambiamento e aprire la strada a una riconciliazione con Finn e il nipotino Hayes. Ma per la Carter è in arrivo una grossa delusione: Finn infatti le intima di lasciare per sempre la città.

Ancora una volta Deacon cerca di mediare tra madre e figlio, ottenendo in cambio solo un’ammonizione: la sua decisione di stare con Sheila potrebbe incrinare definitivamente i suoi rapporti con la figlia Hope.