La prima settimana dell’anno promette molti colpi di scena per i fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 3 al 9 gennaio su Canale 5 assisteremo a una conferma che era già nell’aria da un po’: Sheila è viva!

Anticipazioni settimanali Beautiful: Deacon e Finn sulle tracce di Sheila

La scoperta che esisteva una donna identica alla Carter finisce per far vacillare le convinzioni di Finn. Il giovane medico inizia a vedere con altri occhi le affermazioni di Deacon sul possibile scambio di corpi, e a credere che ciò che ha visto Sharpe all’obitorio, ovvero un cadavere con tutte le dita dei piedi, non sia stato frutto solo della sua immaginazione.

Per questo motivo Finn accetta di aiutare Deacon nella ricerca di Sheila, sempre pi convinto che la madre naturale possa essere davvero ancora viva.

I loro sospetti si concretizzano quando un senzatetto rivela di aver udito delle urla provenire da un vecchio magazzino abbandonato, dal quale si sprigiona anche un terribile odore. I due si avventurano all’interno dell’edificio, e qui trovano Sheila, viva ma in condizioni gravissime. Il medico, ancora incredulo, presta alla madre naturale le prime cure.

Quando Sheila apre finalmente gli occhi, ogni certezza viene messa in discussione.

Steffy preoccupata per l’assenza di Finn nelle prossime puntate Beautiful

Mentre Finn è impegnato a prestare cure a Sheila, Steffy parla con Brooke e Ridge. La giovane è preoccupata per l’assenza prolungata del marito, e confessa alla coppia il suo presentimento: Sheila per lei è morta e quanto accaduto alla villa è da attribuire all’esigenza di difendersi.

La figlia di Ridge ritiene che Sheila non rappresenti pi una minaccia per nessuno. Quando poco dopo Steffy raggiunge gli uffici della Forrester è ancora turbata per il silenzio di Finn, e gli lascia un messaggio vocale. Hope – arrivata in sede per una riunione – tenta di tranquillizzarla, ma Steffy fa fatica ad allontanare quella strana sensazione di disagio che l’ha assalita. La conversazione tra la figlia di Brooke e Steffy si sposta poi su Liam, e sui legami sentimentali che continua no a intrecciarsi, facendo emergere ancora tra loro quell’equilibrio precario tra competizione e confidenze.

News Beautiful: Liam rivede Ily al Giardino

Novità in arrivo anche per Liam Spencer che a Il Giardino rivede Ily. La ragazza gli confessa di aver prolungato il suo soggiorno a Los Angeles per lui, e il giovane ne rimane lusingato. I due si baciano, ma subito dopo l’arrivo di Steffy interrompe quell’idillio magico.

La figlia di Ridge chiede a Ivy i motivi per cui è tornata, e lei afferma di aver preso questa decisione per poter rivedere zio Eric. Steffy ha visto Ivy e Liam baciarsi ed è nervosa, mentre invita Liam a seguirla perché la loro figlia vuol vedere il padre.

La verità sulla scomparsa di Sheila nei prossimi episodi Beautiful

Dopo averla portata via dal magazzino, Finn e Deacon accompagnano Sheila a casa. Sharpe è felicissimo dopo aver scoperto che l’amata è viva, mentre Finn vorrebbe che la donna si facesse ricoverare. Sheila lo tranquillizza, dicendogli che – ora che è a casa – si riprenderà in fretta.

Deacon ammette di essere riuscito a ritrovarla solo grazie agli strani messaggi sul suo computer, e all’aiuto di Lauren Fenmore che gli ha rivelato l’esistenza di Sugar. A quel punto la rossa confessa che è stata proprio quest’ultima a sequestrarla per incastrarla.