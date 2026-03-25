Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? La serie tv americana è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile e – complice una programmazione 7 giorni su 7 – promette di sorprendere i tantissimi fans nella consueta fascia in daytime su Canale 5.

Trame settimanali Beautiful: Hope ha nostalgia di Thomas

Hope prova a contrastare l’enorme nostalgia che prova da quando Thomas e Douglas hanno lasciato Los Angeles, gettandosi a capofitto nel lavoro. Dedicandosi con grande impegno e la dedizione alla Forrester Creations, la figlia di Brooke spera di colmare anche quella lacuna professionale lasciata dal giovane stilista.

La giovane viene raggiunta da sua madre, che torna a metterla in guardia sui possibili effetti che potrebbe avere un suo pericoloso avvicinamento a Finn, ma Hope la rassicura dicendole che il marito di Steffy è per lei solo un caro amico. Madre e figlia vengono raggiunte da Ridge, che elogia il lavoro della compagna attibuendole tutto il merito per il successo della formual Belief. In presenza del Forrester, Hope ammette che nessun altro uomo le ha mai dato la dedizione totale che le ha regalato Thomas, e ammette di non essere più disposta ad accettare qualcuno che sappia offrirle solo un sentimento a metà.

Il ritorno di Thomas nelle prossime puntate Beautiful

La nostalgia della giovane Logan sembra avere le ore ormai contate, visto che presto Thomas fa ritorno a Los Angeles con il figlio Douglas. Il ragazzino è felice di poter riabbracciare Hope, e lei da parte sua è euforica per il ritorno di Thomas.

I due parlano a lungo e tornano a riemergere i sentimenti profondi mai risolti. Hope non può nascondergli che le è mancato molto, e sottolinea quanto si sentisse sicura al suo fianco.

Beautiful, spoiler al 3 aprile: Bill festeggia dopo il test del DNA

In una storyline parallela, Bill si trova a Il Giardino in compagnia di Poppy e Luna. I tre stanno festeggiando dopo aver appreso i risultati del test del DNA. L’imprenditore ha scoperto di essere il padre della ragazza, e le promette di proteggerla sempre. Poppy – da parte sua – appare sollevata ora che quel segreto custodito per anni è finalmente venuto alla luce.

Nel frattempo Tom prova a rimettere un po’ di ordine nella sua vita.

Una rivelazione imprevista getta Hope nello sconforto: news Beautiful

La figlia di Brooke ha interpretato il ritorno di Thomas come un possibile gesto di riavvicinamento, e questo le ha dato la speranza che la loro storia potesse riprendere dal momento in cui si era interrotta. La ragazza non sa ancora che i motivi del ritorno a Los Angeles sono altri, e che quella che sta per ricevere è una vera e propria doccia fredda.

Thomas è fidanzato con Paris e i due parlano già di matrimonio!

Quando Hope lo scopre è sconvolta, e si dice pentita di quella titubanza mostrata in passato. Hope gli confessa di averlo sempre amato, ma lui ora sembra distante. Thomas chiarisce di aver ormai voltato pagina, e di aver trovato in Paris una donna pronta a costruire un futuro con lui!