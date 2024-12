Cosa ci attende nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio nella soap americana Beautiful? Dopo i colpi di scena che hanno caratterizzato le puntate prima di Natale i fans sono con il fiato sospeso: come si evolverà la situazione tra Hope e Thomas?

Beautiful, la storyline tra Hope e Thomas tiene con il fiato sospeso

Sono stati episodi ricchi di adrenalina quelli che ci hanno tenuto compagnia nei giorni prima di Natale. Mentre il matrimonio tra Hope Logan e Liam Spencer sembrava essere ormai naufragato per sempre, Brooke ha sorpreso la figlia con Thomas in atteggiamenti intimi. Si tratta senza dubbio di una storyline destinata a tenere i fans con il fiato sospeso, che però nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio non farà nessun passo in avanti.

Purtroppo Mediaset ha deciso di proseguire con la messa in onda delle repliche della soap americana che – dopo averci accompagnato nella settimana di Natale – ci terranno compagnia anche in quella a cavallo tra il 2024 e il 2025.

Beautiful, non sarà solo il matrimonio di Hope e Liam a essere in pericolo

Hope e Liam sembrano ormai pronti a mettere la parola “fine” al loro matrimonio. Dopo la trasferta italiana, in cui lo Spencer ha visto la moglie baciare Thomas Forrester, i due hanno avviato le pratiche per il divorzio. La stessa trasferta romana è però stata protagonista di una ritrovata coppia, ovvero Brooke e Ridge, che proprio nella magia della Città Eterna si sono dichiarati.

Mentre il rapporto tra i due proseguirà senza intoppi, quello dei rispettivi figli non vedrà momenti rosei. Da un lato ci sarà la figlia di Brooke accusata di tradimento da Liam, mentre dall’altro Steffy sarà sconvolta dopo la scarcerazione di Sheila. La perfida Carter infatti sarà appena tornata libera e minaccerà di minare la sua serenità familiare. A proteggere la figlia di Ridge dalla suocera ci sarà Liam. Spencer – ormai libero dal rapporto con Hope – si intrometterà nel rapporto tra Steffy e Finn. La vicinanza tra lui e Steffy si farà sempre più intensa, fino a spingere la sua ex ad allontanare il marito, colpevole di essersi riavvicinato in segreto alla madre naturale.

Beautiful, trame inizio 2025

Non ci sono dubbi sul fatto che questa storyline avrà ancora molto da raccontarci, e che le nuove puntate previste dopo la pausa natalizia ci terranno con gli occhi incollati davanti al teleschermo.

Il 2025 si preannuncia ricco di colpi di scena, e noi siamo pronti a scoprire insieme a voi cosa accadrà nei nuovi episodi inediti Beautiful che torneranno dopo la pausa natalizia.