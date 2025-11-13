Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 15 al 21 novembre su Canale 5 assisteremo ad alcune considerazioni sulla relazione tra Hope e Thomas. Mentre Ridge sarà entusiasta dei progressi fatti dal figlio, Brooke non farà i salti di gioia davanti alla relazione della figlia. Scopriamo insieme cosa accadrà con le trame settimanali complete della serie tv americana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Ridge felice per Thomas

Thomas e Ridge lavorano fianco a fianco, e a un certo momento Forrester junior si sofferma a riflettere sui cambiamenti avvenuti nella sua vita. Il ragazzo si sente realizzato sia professionalmente che sentimentalmente, con Hope al suo fianco, e non potrebbe desiderare un futuro diverso da quello con la figlia di Brooke.

Ridge, da parte sua, è orgoglioso dei progressi fatti dal figlio, e felice che anche Hope abbia capito quanto è cambiato e voglia stargli accanto.

Brooke perplessa nelle prossime puntate Beautiful

Nel frattempo anche Hope si confida con Brooke e le parla della sua relazione con Thomas. La giovane le racconta della bellissima serata appena trascorsa con lui, ed è al settimo cielo di avere finalmente al suo fianco un uomo che la consideri unica e la faccia sentire amata. Brooke però non è affatto convinta che quella sia la persona più adatta per sua figlia, e non può fare a meno di esprimere le sue perplessità.

Hope ribadisce che Thomas è cambiato, e insiste affinché Brooke dia una nuova chance alla loro relazione.

Beautiful spoiler: il segreto di Poppy

Parallelamente assisteremo anche a un’altra vicenda, che avrà come protagonisti Luna, Bill e Poppy. La giovane Nozawa ha un acceso confronto con la madre sulla questione delle “mentine“. La ragazza accusa Poppy di essere la sola responsabile di quanto accaduto, ribadendole che la sua relazione con R.J è ora in pericolo per colpa sua.

Subito dopo corre a sfogarsi con Bill, un uomo che – seppure non sia suo padre – si è sempre mostrato disponibile ad ascoltarla. Durante la loro conversazione emerge anche un dettaglio, che svela a Luna che Bill per un breve periodo di tempo, ha pensato di poter essere il suo padre biologico. Spencer si affretta a dichiararle che però Poppy ha sempre negato.

Tutto questo non fa che riportare in primo piano il segreto sulla paternità di Luna, e Poppy sembra sul punto di rivelare qualcosa di importante, ma poi ci ripensa.

Beautiful, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Thomas sorprende Hope con una seconda richiesta di matrimonio, ma anche stavolta la giovane Logan prende tempo senza dargli una risposta.

Intanto Liam si reca a trovare Steffy, preoccupato del fatto che lei possa non aver superato il trauma legato alla morte di Sheila e le tensioni con Finn dovute al fatto che lei – seppur involontariamente – ha ucciso la sua madre biologica. La figlia di Ridge lo rassicura, dicendogli che va tutto bene. Prosegue poi affermando di essere preoccupata per Thomas. La sua relazione con Hope è evidentemente basata su un sentimento mal bilanciato, e Steffy è convinta che Logan non ricambi appieno l’amore che suo fratello prova per lei. Liam – che non ha mai approvato questa relazione – ammette di sperare che si lascino.