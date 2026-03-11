Quella che ci attende sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans di Beautiful. La soap americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato pomeriggio promette di tenerci con il fiato sospeso. Cosa accadrà nella settimana dal 14 al 20 marzo? Scopriamo insieme le trame settimanali complete.

Beautiful, trame e anticipazioni al 20 marzo

Il comportamento di Hope preoccupa molto Brooke, che decide di parlare apertamente con la figlia per capire se stia sviluppando dei sentimenti per Finn. Inizialmente Hope prova a negare, ma davanti all’insistenza di sua madre è costretta ad ammettere che il marito di Steffy non le è affatto indifferente.

La giovane sottolinea che il carattere del medico – sempre generoso e attento agli altri – l’ha profondamente colpita. Quando Hope rivela a sua madre che Finn l’ha aiutata ad alleviare le emicranie con un massaggio nei punti di pressione, l’agitazione della donna aumenta. Pensare che la figlia possa aver trovato giovamento dal tocco delle mani di Finn, la spinge a metterla in guardia: si tratta del marito di Steffy e lei non dovrebbe interferire affatto tra i due.

Trame settimanali Beautiful: Steffy affronta Finn

Ne frattempo alla villa sulla spiaggia, anche Steffy e Finn discutono. La figlia di Ridge si sfoga con il marito esprimendo la sua irritazione per il comportamento di Hope. Attraverso un viaggio nelle relazioni passate della giovane Logan, Steffy arriva a definirla una persona tossica.

Subito dopo la memoria della ragazza la riporta al momento in cui ha sorpreso suo marito e la figlia di Brooke mano nella mano, e lo affronta apertamente per chiarire la situazione. Gli ricorda che Hope sta attraversando un momento difficile, e che già in passato ha usato gli uomini per superare le crisi, mettendolo in guardia dalle sua attenzioni.

Beautiful, cos’altro accade nella serie tv americana di Canale 5?

Alla Forrester Creations Ridge parla con Carter e gli confida che doversi occupare dei compiti come co-amministratore non gli permette di trovare il tempo per la sua vera passione: il design. L’uomo ammette che vorrebbe davvero poter tornare a creare collezioni di alta moda, ma non se la sente di lasciare a Steffy tutta la responsabilità della gestione amministrativa. Delegare Brooke come co-amministratrice gli era sembrata la soluzione migliore per tutti.

Nel frattempo Steffy parla con Brooke e le rivela i suoi timori su un possibile avvicinamento del marito a Hope. La vicinanza della ragazza potrebbe finire per influenzarlo perfino sui suoi rapporti con Sheila, portandolo a riallacciare i rapporti con la madre biologica. Brooke fa di tutto per rassicurarla, ma in cuor suo sa benissimo che i timori di Steffy sono fondati.