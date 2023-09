Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 9 al 15 settembre 2023 ci svelano che per Paris e Carter arriva il gran giorno, ma le cose non vanno affatto come i due avevano sognato. Quinn interrompe la cerimonia e dichiara il suo amore all’avvocato. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Quinn ferma il matrimonio tra Carter e Paris

Alla fine scopriremo che Grace aveva ragione a mettere in guardia la giovane Cunningham, sostenendo che Carter la sposava senza amore. La donna non era la sola a nutrire dubbi sulla riuscita di questo matrimonio, voluto da Carter solo nel tentativo di dimenticare Quinn.

Gli sposi sono pronti a pronunciare il loro “sì” davanti a Charlie, in una cerimonia sulla spiaggia che li vede circondati da amici e parenti.

La Fuller però non riesce a sopportare l’idea che l’avvocato sposi Paris e – con evidente imbarazzo – interrompe la cerimonia affermando di avere qualcosa di importante da dire. Quinn, con enfasi, dichiara il suo amore per Carter.

Beautiful, spoiler al 15 settembre

Carter attraversa rapidamente la navata e stringe Quinn tra le sue braccia, mentre Grace si precipita a confortare Paris dopo che è stata abbandonata all’altare. Anche Hope offre il suo supporto alla ragazza, mentre Grace le ricorda che l’aveva messa in guardia.

In seguito Hope riassume gli eventi del matrimonio a Liam, che non ha potuto partecipare alla cerimonia per impegni di lavoro.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Occhi puntati anche su Sheila, impegnata insieme a Mike a vegliare il figlio che dapprima si sveglia, poi perde i sensi. La donna scuote violentemente Finn in preda al panico, mentre Mike pensa che il ragazzo sia morto. Fortunatamente la sensazione di Mike viene smentita e Finn si risveglia.

L’evasione di Sheila preoccupa Ridge, che teme per l’incolumità di Taylor e di Steffy. Il Forrester prova a contattare la figlia per metterla in guardia.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.