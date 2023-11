Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 4 al 10 novembre 2023 ci svelano che Sheila non è affatto morta. La perfida rossa infatti fa la sua ricomparsa – camuffando il suo aspetto – e seduce Deacon. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Beautiful: Sheila è viva

Le anticipazioni di Beautiful dal 4 al 10 novembre rivelano che dopo la dichiarazione della morte di Sheila arriverà un nuovo colpo di scena. Deacon incontrerà una donna molto affascinante e – sotto i fumi dell’alcool – non riuscirà a resistere a un eccitante gioco di seduzione e si lascerà andare alla passione con lei.

Il mattino dopo però lo Sharpe si accorgerà che a quella donna affascinante manca un dito del piede. A quel punto la donna si toglierà la parrucca, rivelando così la sua vera identità. Deacon sarà terrorizzato nello scoprire che Sheila è ancora viva. Lei gli spiegherà di aver finto la propria morte per sfuggire alla polizia, svelandogli di aver bisogno di un rifugio, ma lo Sharpe le chiederà di andare subito via da lì.

In quel momento suonerà alla porta l’ufficiale di sorveglianza, e lui sarà terrorizzato all’idea di finire di nuovo in carcere e di perdere Hope, ma Sheila lo pregherà di reggerle il gioco.

Beautiful, anticipazioni settimanali al 10 novembre

Thomas proseguirà le pratiche per riavere il piccolo Douglas con sé. Steffy – insieme a Taylor – cercherà di convincere Thomas che il posto perfetto per il bambino è nella sua vera famiglia. Intanto Thomas chiederà e otterrà da Eric il permesso di trasferirsi a casa sua per far frequentare più assiduamente al figlio la vera dimora dei Forrester.

La possibilità che Thomas possa effettivamente portarle via Douglas sconvolgerà Hope, che avrà l’appoggio della madre Brooke pronta a lottare con lei perché le cose rimangano come sono. La Logan però avrà altro a cui pensare.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Brooke rimarrà delusa dalla confessione di Ridge, che le rivelerà di essersi scambiato un bacio con Taylor a Montecarlo. Sebbene profondamente ferita, lo perdona, ma mantiene la sua posizione riguardo al fatto che Douglas debba rimanere a vivere con Hope e Liam.

Ridge però è del parere opposto e i due sono di nuovo sull’orlo dell’incomprensione.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.