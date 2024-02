Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 4 al 10 febbraio 2024 ci rivelano che Ridge Forrester deciderà di chiudere definitivamente con Brooke. Matrimonio finito quindi? Sembrerebbe proprio di sì, ma scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Ridge lascia Brooke

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 4 al 10 febbraio – vedremo Brooke raggiungere Ridge e implorarlo di tornare a casa. Il Forrester però non sembrerà affatto disposto a seguire il suo consiglio e dirà alla Logan che il loro matrimonio è finito.

Ma perché? Chiederà a quel punto Brooke, cercando di capire cosa possa averlo spinto a voler tornare tra le braccia di Taylor. Ridge le risponderà che non è solo per quello che ha deciso di mettere fine al loro matrimonio, ma anche per altri motivi. La Logan non riuscirà a capire quali altre questioni possano aver rovinato il loro rapporto, e farà al marito un disperato appello.

“Torna a casa, sono sicura che riusciremo a superare anche questa crisi. Perché vuoi mettere la parola “fine” al nostro matrimonio?”

Con queste parole la Logan cercherà di convincere Ridge a tornare sui suoi passi, ma si troverà di fronte a una reazione inattesa.

Anticipazioni Beautiful, Brooke non riesce a rispondere alle accuse di Ridge

Lo stilista inviterà la moglie a confessare la verità sulla denuncia fatta agli assistenti sociali ai danni di Thomas. Brooke a quel punto apparirà completamente frastornata, tanto da non riuscire a proferire parola. Ridge se ne andrà, lasciando la donna da sola a riflettere sui suoi errori.

Taylor – che insieme a Steffy ha osservato tutta la scena – fermerà la figlia che avrebbe voluto affrontare Brooke. Intanto Thomas si vanterà con Donna a villa Forrester, dicendosi felice che suo padre abbia finalmente deciso di lasciare Brooke e tornare con Taylor. Tra i due vi sarà uno scontro acceso, e toccherà a Eric fare da mediatore.

Beautiful, trame al 10 febbraio 2024: Sheila ruba a Il Giardino

Paul informerà Deacon che dalla dispensa de Il Giardino sono sparite alcune bottiglie di vino e delle bistecche.

Quando lo Sharpe tornerà a casa vedrà Sheila intenta ai fornelli a preparare una cena proprio con le bistecche. Una bottiglia di vino posta sul tavolo non lascerà a Deacon alcun dubbio: è stata la Carter a compiere il furto a Il Giardino. Lui cercherà di avere una spiegazione e lei – per tutta risposta – lo bacerà dicendogli che voleva solo renderlo felice.

Beautiful, cos’altro accade?

Bill chiederà a Katie un’altra chance, ma lei dimostrerà di non fidarsi più del magnate.

Steffy – dopo aver assistito alla discussione tra Ridge e Brooke – si dichiarerà felice per la decisione presa dal padre. Anche lei, come suo fratello Thomas, aveva sognato a lungo che i suoi genitori potessero un giorno riunirsi, e gli ultimi avvenimenti sembreranno “giocare” a favore della dottoressa Hayes.

Ma sarà davvero così? Da tempo ormai i protagonisti ci hanno abituato a situazioni che si capovolgono in fretta, e le anticipazioni che arrivano da oltreoceano sembrano dimostrare anche questa volta la tendenza già mostrata in passato.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.