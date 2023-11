Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 18 al 24 novembre 2023 ci svelano che Brooke deciderà di affrontare Taylor. La Logan si recherà a casa della dottoressa Hayes e tra loro ci sarà un confronto acceso. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Anticipazioni Beautiful: Taylor vuol creare una frattura tra Brooke e Ridge?

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 18 al 24 novembre – vedremo Brooke recarsi a casa di Taylor e affrontare la dottoressa. Le due discuteranno dell’affidamento di Douglas, ma Brooke insinuerà che la questione “dove debba andare a vivere il bambino” sia in realtà un pretesto per la dottoressa Hayes.

La Logan sospetterà che la rivale in realtà – più che essere interessata al nipote – sia intenta a creare le condizioni per convincere Ridge a tornare da lei. Taylor, in combutta con i figli Thomas e Steffy, si occuperà dell’affido di Douglas. La dottoressa riterrà che sia necessario riportare il bambino a vivere con suo padre, e frequentare la sua famiglia d’origine. Ma sarà veramente questo il suo obiettivo o starà tramando per allontanare Ridge da Brooke?

Beautiful, anticipazioni settimanali al 24 novembre

Nel frattempo Hope discuterà allo chalet con Thomas, e sarà terrorizzata all’idea che il giovane Forrester porti il figlio a vivere in modo stabile con lui. Thomas cercherà di convincere Hope che trascorrere una notte a casa del nonno non rappresenterà alcun pericolo per il bambino.

Quando poi Thomas non riporterà Douglas all’ora stabilita, Hope si farà prendere dal panico. La ragazza condividerà le sue preoccupazioni con la madre, e Brooke le confermerà di essere convinta che dietro a tutto questo ci sia lo zampino di Taylor e Steffy, pronte ad attaccarla e farla allontanare da Ridge.

Spoiler Beautiful, cos’altro accade?

Sheila cercherà di convincere Deacon a nasconderla a casa sua, e gli prometterà del denaro in cambio della sua complicità. La Carter saprà bene quale sarebbe il suo destino se la polizia scoprisse che è ancora viva, e quei soldi potrebbero cambiare la vita dello Sharpe. In cambio di un nascondiglio Sheila sarà infatti disposta a dare a Deacon una bella sommetta, con la quale l’uomo potrà rifarsi una vita.

Con il passare del tempo Sheila si accorgerà di essersi innamorata di Deacon, ma lui apparirà sfuggente e ambiguo.

A casa Forrester si organizzeranno i festeggiamenti per il ritorno di Finn, ma Brooke non verrà invitata. La Logan si lamenterà del fatto che la famiglia di Ridge la sta tenendo lontana.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.