Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 15 al 21 giugno 2024 ci rivelano che i colpi di scena si susseguiranno a ritmo incalzante, e nel corso dei prossimi episodi assisteremo alla decisione del giudice sull’affidamento del piccolo Douglas. Il bambino – a sorpresa – chiederà di poter vivere con zia Steffy, e la sua scelta farà preoccupare Finn.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Douglas sceglie Steffy

Il giudice ha deciso di lasciare a Douglas la scelta se vivere con suo padre Thomas, oppure con Hope e Liam. La figlia di Brooke spera che il bambino manifesti la volontà di trasferirsi da loro, perché ormai è affezionata a lui. Dall’altra parte c’è invece Thomas, che vorrebbe poter condividere la sua vita con il figlio.

A sorpresa però il bambino fa una scelta che sorprende tutti: Douglas chiede al giudice di essere affidato a zia Steffy!

Anticipazioni Beautiful, Finn preoccupato dalla nuova situazione

Hope è disperata, perché ormai lo considera a tutti gli effetti suo figlio. Anche Thomas è visibilmente addolorato, ma il giudice – dopo aver ascoltato il bambino – comunica la sua decisione in maniera ufficiale.

Intanto Carter e Katie amoreggiano in ufficio parlando proprio di questo.

Quando torna a casa, Steffy racconta a Finn cos’è accaduto in tribunale. Lui si mostra piuttosto preoccupato all’idea che la moglie sia il tutore legale di Douglas.

L’uomo stabilisce dei limiti, e cerca di giustificarsi con Steffy dicendole che – nonostante il suo affetto per Douglas – non sono loro i suoi genitori. Finn teme che questa nuova situazione possa compromettere l’armonia e la felicità familiare, ma Steffy tenta di rassicurarlo dicendogli che si tratta di una soluzione temporanea, mirata a evitare che il bambino si senta escluso o non amato.

Mentre a casa di Steffy e Finn, lui è intento a manifestare alla moglie i propri timori, Liam cerca di consolare Hope, affranta dopo la decisione di Douglas e del giudice. Lo Spencer dice alla moglie che sarà lo stesso Douglas a chiedere di poter tornare da loro, quando avvertiràla mancanza, la Hope sembra inconsolabile.

Spoiler Beautiful: le speranze di Thomas

Arriva il giorno fatidico, e Douglas si prepara a traslocare a casa di Steffy, come deciso dal giudice. Hope e Liam sono affranti, Steffy e Finn appaiono invece spaventati. Il solo che sembra essere felice per questa decisione è Thomas. Cosa avrà in mente il Forrester junior?

Thomas spera di approfittare della situazione e – con la complicità della sorella Steffy – poter trascorrere più tempo con il figlio e riparare agli errori commessi in passato.

Beautiful, cos’altro accade?

Brooke e Taylor pranzano insieme a “Il Giardino” parlando di Douglas. Le due nonne dimostrano un’ottima intesa, con grande meraviglia di Deacon.

Qualcosa sembra non andare come Thomas sperava. Il ragazzo si presenta infatti a casa della sorella, ritenendo di non dover chiedere il permesso per fare visita al figlio. Steffy però lo ferma, dichiarando che vuole mantenersi imparziale rispetto alla tutela del nipote. Thomas si arrabbia e alza la voce, costringendo Finn a intervenire chiedendogli di andarsene.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.