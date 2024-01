Le anticipazioni di Beautiful in onda dal 13 al 19 gennaio 2024 ci rivelano che gli ispettori del Servizio Tutela Minori che indagano sul caso Douglas si presentano a villa Forrester. Scopriamo insieme cosa accadrà nella telenovela più longeva della televisione italiana.

Anticipazioni settimanali Beautiful: Brooke preoccupata per la sicurezza del piccolo Douglas

Nelle prossime puntate Beautiful – in onda dal 13 al 19 gennaio – vedremo Brooke recarsi a villa Forrester per affrontare Thomas. La Logan trova il giovane impegnato a sbucciarsi una mela con un grosso coltello. Con lui c’è Douglas. Tra Thomas e la matrigna c’è un acceso diverbio, durante il quale lei lo accusa di tramare per allontanarla da Ridge e lui le rinfaccia di avergli rovinato la vita.

Thomas prosegue raccontandole che suo padre e Taylor si stanno riavvicinando. In effetti – proprio mentre loro stanno discutendo animatamente – Ridge confessa a Taylor di sentirsi profondamente in colpa per le scelte fatte in passato. Il Forrester sembra sempre più convinto che il suo posto sia al fianco della dottoressa Hayes e non con Brooke. Brooke, vedendo Thomas maneggiare il coltello, teme per la sicurezza del piccolo Douglas.

La Logan parla dei suoi timori sulle intenzioni di Thomas prima con Ridge e poi con Hope, ma entrambi sembrano minimizzare. Brooke dice a Ridge che non ritiene che Douglas sia al sicuro sotto la sua custodia, accennando anche al fatto che non esiterebbe a chiamare i servizi sociali se fosse necessario. Più tardi – mentre la Logan racconta alla figlia la storia di Thomas e del coltello – arriva Liam. Brooke insiste affinché il piccolo Douglas torni a vivere con loro.

Anticipazioni Beautiful, arrivano gli ispettori del Servizio Tutela Minori

Ridge – che come Steffy non ritiene che il nipote sia in pericolo con Thomas – torna a villa Forrester e propone a Eric una partita a scacchi. La sfida tra i due viene interrotta dall’arrivo degli ispettori del Servizio Tutela Minori, giunti là per indagare sul caso Douglas. Thomas e Ridge cercano di rassicurare gli agenti dei servizi sociali, dicendo loro che il bambino sta bene ed è al sicuro, ma gli ispettori del Child Protective Service insistono per poterlo vedere di persona.

Beautiful, trame al 19 gennaio 2024: arriva Nikki Newman

In città arriva Nikki Newman, ansiosa di vedere l’abito che Eric e Ridge hanno disegnato per sua nipote. Eric, Hope e Steffy guardano Nikki mentre ammira il vestito, e la giovane Forrester si scusa con Nikki per l’assenza di Ridge. La Newman chiede se si sono ripresi tutti dalla tragedia con Sheila.

Beautiful, spoiler al 19 gennaio: cos’altro accade?

Deacon affronta Sheila e le suggerisce di lasciare la città. La presenza della Carter a Los Angeles mette in pericolo entrambi, ma lei sembra irremovibile e intenzionata a ricostruire un rapporto con il figlio e il nipote.

La perfida rossa sembra ignorare completamente i rischi a cui va incontro, e lo Sharpe sa bene che il solo ospitare la donna lo pone in una situazione molto pericolosa.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.