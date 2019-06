Ricevimento di matrimonio con rissa a Beautiful! Nelle nuove puntate italiane della soap, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019, Taylor e Brooke daranno luogo ad una bizzarra lite. Il tutto avverà proprio al banchetto di nozze della figlia della Logan e sarà proprio Hope, assieme a Steffy, a sedare le due donne “impazzite”! Ecco le anticipazioni settimanali.

Anticipazioni Beautiful, trame dal 10 al 14 giugno 2019: Brooke e Taylor, torte in faccia!

Hope e Liam sono marito e moglie. I neo sposini, dopo aver pronunciato i loro emozionati “sì”, danno il via ai festeggiamenti. Al ricevimento di nozze tutti gli invitati si congratulano con la coppia.

It’s definitely a tough day for Steffy. #BoldandBeautiful pic.twitter.com/IH11FnhlDL — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 21, 2018

Anche Steffy, invitata al matrimonio dalla sorellastra e accompagnata dalla madre, porge i suoi migliori e sinceri auguri.

Durante la festa, però, Taylor (contraria sia alle nozze sia alla presenza della figlia), con il viso teso decide di fare un discorso agli invitati. Ma la donna viene fermata da Brooke, come sappiamo sua storica nemica dai tempi della rivalità per Ridge.

Le due si dileguano in cucina, dove dalle parole passano alle mani, o meglio… alla torta! La Logan e la Hayes, infatti, “stimolate” dalla presenza del dolce nuziale, danno inizio ad una divertente rissa lanciandosi pezzi di torta.

La rissa viene fermata dalle rispettive figlie delle litiganti, esterrefatte dalla scena che gli si è presentata davanti. Tutto si conclude con le scuse di Brooke e Taylor e con una risata degli invitati.

La festa prosegue e termina con Hope e Liam davanti al caminetto.

Beautiful, anticipazioni dal 10 al 14 giugno: Katie chiede la custodia esclusiva di Will?

I Forrester sono preoccupati per come si comporta Bill nei confronti di Will. L’editore, infatti, antepone i suoi impegni di lavoro al figlio, che non ha più un valido riferimento paterno.

Katie si trova in difficoltà per l’atteggiamento dell’ex marito. Ridge e Carter le consigliano così di chiedere la custodia esclusiva del bambino. Cosa farà la Logan?

L’appuntamento con Beautiful è come sempre su Canale 5 alle 13.40 circa. Vi ricordo che la soap avrà una settimana più corta, in quanto la sua programmazione sarà sospesa nel weekend. Potete leggere qui i dettagli delle variazioni.

Al posto di Beautiful, sabato 8 giugno andrà in onda la fiction L’isola di Pietro con Gianni Morandi, mentre domenica 9 giugno verrà trasmessa un’altra fiction, L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo con Gabriel Garko.