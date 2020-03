Le anticipazioni di Beautiful, delle puntate che andranno in onda da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile su Canale 5, annunciano colpi di scena davvero clamorosi. Dagli spoiler emergono nuove novità! Sally dovrà scegliere se restare oppure no alla Forrester Creations. Thomas si avvicinerà sempre di più a Hope, la quale riceverà una sfuriata da parte di Brooke. Che cosa l’avrà fatto arrabbiare così tanto?

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 5 aprile

Wyatt pretenderà che sua madre porga le proprie scuse alla fidanzata Sally. Nel frattempo, la famiglia Forrester si augurerà che la giovane Spectra faccia ritorno alla Forrester Creations. Thomas confiderà a Hope il rapporto che aveva con la defunta Caroline. La giovane Logan scoprirà così che il rapporto tra i genitori di Douglas era in declino e che loro due, per il bene del piccolo, erano rimasti in buoni rapporti. Il nipotino di Ridge tornerà poco dopo con delle foto della mamma e Thomas si commuoverà.

Dopo essere stata intrattenuta dai Forrester, Sally racconterà al fidanzato Wyatt di aver ricevuto una proposta allettante dai creatori della maison più famosa di Los Angeles. Come reagirà il figlio di Bill Spencer?

Spoiler Beautiful: Brooke furiosa

Wyatt tornerà a lavorare alla Spencer Pubblication. Bill sarà felicissimo di lavorare di nuovo con il figlio, anche Katie apprezzerà il suo impegno. I due, poi, scopriranno che il piccolo Will ha organizzato una piccola sorpresa per loro. Ridge e Brooke parleranno del desiderio di Taylor: la psicologa vorrebbe che Thomas e Hope si mettessero insieme per spingere Liam a rimettersi con Steffy.

Nel frattempo, Bill confiderà a Justin che tra lui e Katie non potrà mai ritornare il sereno. Brooke, curiosa di scoprire che tipo di rapporto c’è tra Hope e Thomas, deciderà di andare a trovare sua figlia. Quando scoprirà che Hope passa più tempo con il piccolo Douglas anziché con Liam, andrà su tutte le furie. Sally confermerà a Ridge la sua volontà di restare alla Forrester Creations. Quinn si mostrerà felice della sua scelta e chiederà a Wyatt che cosa intende fare. Il ragazzo confermerà di voler lavorare con il padre Bill.