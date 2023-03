Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora una volta su Sheila, che dopo aver creduto di essere riuscita a conquistare il cuore di Bill correrà un serio pericolo. È la fine per la perfida rossa? Vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, Bill inganna Sheila

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che presto Bill e Ridge saranno alleati nel tentativo di mettere alle strette Sheila. Il piano messo a punto con il primogenito di casa Forrester si presenta particolarmente difficile, e porta Bill a far credere alle persone che gli stanno particolarmente a cuore di essere tornato l’uomo crudele e spietato di un tempo.

Ma l’uomo sa che questo è il solo a poter far capitolare la perfida Sheila, spingendola a fidarsi di lui e – nonostante la delusione che causa il suo comportamento – decide di andare avanti con il diabolico piano. Ma fino a che punto è disposto a spingersi Bill?

Lo Spencer e Ridge elaborano insieme un piano per far capitolare Sheila e sbatterla dietro le sbarre per sempre. L’idea dei due uomini è quella di portarla a fidarsi ciecamente dell’editore, così da condividere con lui i suoi segreti più oscuri.

Anticipazioni americane Beautiful, Bill propone a Sheila di diventare sua moglie

La mossa successiva di Bill lascia tutti di stucco. Lo Spencer si presenta da Sheila con un bellissimo anello e le chiede di convolare a nozze. L’editore dichiara il suo amore a Sheila confessandole che ha maturato la decisione di volersi unire al più presto con lei in matrimonio.

Un gesto che lascia Sheila senza parole, davanti a quella dichiarazione d’amore choc la Carter deve decidere se accettare o meno la proposta di Bill.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Sheila ingannata da Bill

Dopo la sorpresa iniziale arriva una doccia fredda per Sheila. L’uomo del quale si era fidata ciecamente l’ha ingannata e questa scoperta porta a uno scontro fisico durante il quale è la Carter ad avere la peggio. Sheila si scaglia contro Bill con l’intento di colpirlo, ma lo Spencer reagisce e nella colluttazione la rossa cade giù dal balcone. Una caduta rovinosa che mette Sheila in serio pericolo di vita.

Per sapere se la Carter riuscirà a salvarsi, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.