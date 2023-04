Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora una volta su Sheila, che si troverà vittima di un piano elaborato da Bill e Ridge ai suoi danni. Sarà la fine per la perfida rossa? Vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful spoiler USA, Bill e Ridge alleati contro Sheila

La perfida Carter già in passato ha causato molti problemi alla famiglia Forrester, e Ridge è convinto che il suo ritorno possa comportare per lui e i suoi cari un imminente pericolo. Per questo cerca l’alleanza dell’unica persona che può davvero incastrare definitivamente la rossa. Se c’è qualcuno che può portare Sheila a confessare ciò che ha fatto questo è sicuramente Bill.

La donna è legata ormai allo Spencer, e il primogenito di casa Forrester intende sfruttare questa opportunità. Bill – da parte sua – si presta e spinge Sheila a fidarsi ciecamente di lui. Il prezzo che l’editore “paga” per portare avanti il piano è altissimo, e le persone che gli sono accanto finiscono per convincersi che lui sia tornato l’uomo crudele e spietato di un tempo, ma la ricompensa è altrettanto alta: Bill porta Sheila a confessare!

Anticipazioni americane Beautiful, la confessione di Sheila ascoltata dall’FBI

Sheila pensa di essere sola con Bill e non fa fatica a confessargli di avere ucciso due persone. Ciò che la Carter non sa è che – a pochi metri di distanza dalla casa – ci sono Ridge e gli agenti dell’FBI che stanno ascoltando ogni sua parola.

Bill si rivolge a Sheila dicendole “L’hai fatto. Hai finalmente aperto il tuo cuore”. La donna non vuole rovinare il loro momento: i due sono fidanzati ma lei sembra stupita dal fatto che l’editore ricambi il suo amore.

“Non ti spaventa ciò che ho fatto?” chiede Sheila a Bill, ma lui la rassicura dicendole che non è affatto spaventato, ma anzi ha atteso a lungo questo momento.

Lontano, ma non abbastanza da non riuscire a udire la conversazione attraverso i microfoni installati in casa Spencer, Ridge esulta. Il piano elaborato con Bill ha funzionato e Sheila ha finalmente confessato i suoi delitti!

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Sheila finirà in carcere?

Sheila attende ancora una risposta da Bill “Non ti spaventa ciò che ho fatto?” torna a chiedergli. Ma lui è solo contento che la donna l’abbia detto. Tutto ha funzionato, e ora finalmente la Carter dovrà rispondere delle sue azioni.

Sheila ribadisce che gli ha appena detto la cosa peggiore che abbia mai fatto e Bill insiste sul fatto che – raccontandogli i suoi segreti più profondi e oscuri – si è guadagnata il futuro che merita così tanto. Certamente Sheila non può comprendere il vero senso di quelle parole ma – purtroppo per lei – è destinata a scoprirlo in fretta.

Ridge e gli agenti dell’FBI sono infatti appostati nei pressi dell’abitazione e la confessione di Sheila è ormai registrata.

Per sapere se finalmente scatteranno le manette per Sheila, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.